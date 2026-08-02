O sursă citată de Page Six susține că vedeta din „Dawson's Creek” nu și-a încurajat fiica să își schimbe numele, dar nici nu a încercat să o oprească. Potrivit acesteia, decizia i-a aparținut în totalitate lui Suri, scrie Yahoo News.

„Katie nu a fost surprinsă de decizia lui Suri”, a declarat sursa. Aceasta susține că tânăra a fost întotdeauna foarte independentă și suficient de încrezătoare pentru a lua singură decizii importante.

Totodată, sursa afirmă că schimbarea numelui nu a fost o hotărâre luată peste noapte, ci una care s-a conturat treptat. Pe tot parcursul acestui proces, Katie Holmes ar fi ales să își sprijine fiica, fără să o îndrume spre o anumită alegere.

Suri ar fi luat singură decizia

Potrivit aceleiași surse, Katie Holmes și-a dorit întotdeauna ca fiica sa să gândească și să decidă singură. Aceasta susține că actrița și-a crescut copilul astfel încât să fie independent și să își asume propriile alegeri.

Din acest motiv, Holmes ar fi foarte mândră de tânăra încrezătoare și independentă în care s-a transformat Suri.

Sursa mai afirmă că prioritatea actriței a rămas aceeași de-a lungul anilor: își dorește ca fiica ei să fie fericită și să își trăiască viața după propriile reguli.

Suri ar fi adoptat numele de familie Noelle

Informațiile apar la scurt timp după ce Page Six a relatat că Suri și-ar fi schimbat oficial numele în Suri Noelle, folosind prenumele mijlociu al mamei sale drept nume de familie. Publicația susține că noul nume apare și în registrele electorale publice din statul american Pennsylvania.

Katie Holmes și Tom Cruise au devenit părinții lui Suri în 2006, înainte de a divorța în 2012. De atunci, actrița și-a crescut fiica în principal la New York. În ultimii ani, presa internațională a relatat în repetate rânduri că relația dintre Tom Cruise și Suri ar fi rămas una distantă.