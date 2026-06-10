Potrivit Ministerului Afacerilor Externe, această reuniune are loc în urma demersurilor susținute ale României, discuțiile privind situația de securitate din zona Mării Negre devenind deja o constantă pe agenda Alianței Nord-Atlantice.

Reuniunea de miercuri are ”o importanță deosebită în actualul context regional de securitate”, în cadrul discuțiilor fiind abordate cu prioritate incidentele recente cu drone care au afectat teritoriul României și siguranța cetățenilor săi.

România este reprezentată la aceste consultări de către Reprezentantul Permanent la NATO, ambasadorul Dan Neculăescu.

În acest context, MAE subliniază importanța menținerii unui dialog constant și a coordonării strânse cu aliații din cadrul NATO, elemente esențiale pentru asigurarea și consolidarea securității pe Flancul Estic și în regiunea Mării Negre.

Sunt încă multe necunoscute după explozia dronei maritime în Portul Constanța. Cronologia incidentului, schimbul de informații cu Ucraina modul în care a fost gestionată situația generează dezbateri aprinse.