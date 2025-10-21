Tot mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova declară limba română drept limbă maternă, potrivit ultimului recensământ

21-10-2025 | 17:29
Numărul locuitorilor din Republica Moldova care declară „româna” drept limbă maternă a crescut semnificativ faţă de acum zece ani, potrivit datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică de la Chişinău. 

Cea mai pronunţată schimbare se observă în ceea ce priveşte limba maternă, notează NewsMaker. Proporţia celor care au numit „româna” drept limbă maternă a crescut semnificativ - până la 31,8% (765 838 de persoane), faţă de numai 22,6% acum zece ani. În acelaşi timp, ponderea celor care consideră „moldoveneasca” drept limbă maternă a scăzut de la 55,5% la 48,1% (1.159.857 de persoane).

În total, categoria „moldovenească” plus „română” însumează 79,9% din populaţie.

În acelaşi timp, este de remarcat faptul că a crescut şi ponderea celor care au numit rusa drept limbă maternă - 11,6% (280.050 de persoane), comparativ cu 9,6% în 2014. Ponderea limbii ucrainene s-a redus la 3%, în ciuda faptului că Moldova găzduieşte mulţi refugiaţi din Ucraina.

În capitala Chişinău, româna a fost indicată drept limbă maternă de 47,7% dintre locuitori, în timp ce limba „moldovenească” de 28,7%. Rusa rămâne limba maternă pentru 19,7% dintre locuitorii capitalei. În acelaşi timp, în nordul ţării domină limba „moldovenească” (62%), faţă de cea română (17,3%).

Potrivit recensământului din 2024, 76,7% dintre locuitorii Republicii Moldova (1.848 670 de persoane) s-au declarat „moldoveni” din punct de vedere etnic, o creştere faţă de anul 2014, când ponderea era de 74%. Totodată, a crescut semnificativ şi numărul celor care se identifică drept „români” - 8% (193.197 de persoane), faţă de 6,6% acum 10 ani.

În schimb, ponderea altor grupuri etnice mari s-a redus: ucrainenii reprezintă 5,1% din populaţie (faţă de 6,6% în 2014), ruşii - 3,4% (faţă de 4,1%), iar găgăuzii - 4% (faţă de 4,3%).

Analiza demografică arată că etnicii ruşi (80,9%) şi vorbitorii de limbă rusă (80,5%) locuiesc preponderent în mediul urban, în timp ce etnicii moldoveni (57,4%) în mediul rural.

Republica Moldova a ales să-și păstreze drumul spre Europa

 

Republica Moldova a ales să-și păstreze drumul spre Europa. Partidul Acțiune și Solidaritate a câștigat alegerile parlamentare din septembrie 2025 cu un scor istoric.

PAS a obținut 50,20% din sufragii, iar Blocul Patriotic are 24,17% din voturi, după numărarea finală a voturilor.

În Chişinău, PAS a avut un scor de 52,68%, iar Blocul Patriotic a obţinut 21,26 % din voturi.

În diaspora, PAS a avut 78,61 % din voturi, urmat de Partidul Nostru, cu 5.5%. Blocul Patriotic s-a situat pe locul al patrulea.

Sursa: News.ro

