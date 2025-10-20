Soluția UE pentru aderarea R. Moldova și Ucrainei: Fără drepturi depline, ca să nu fie respinse de Viktor Orban

Stiri externe
20-10-2025 | 12:06
Maia Sandu si Volodimir Zelenski
Profimedia

Noi state ar putea adera la Uniunea Europeană fără a primi imediat drepturi de vot depline, o mișcare care i-ar putea face pe lideri precum Viktor Orbán mai dispuși să accepte aderarea unor state ca Ucraina la blocul comunitar.

autor
Claudia Alionescu

Propunerea de modificare a regulilor de aderare la UE este într-un stadiu incipient și ar trebui aprobată de toate statele membre existente, potrivit a trei diplomați europeni și unui oficial al UE familiarizați cu discuțiile, relatează POLITICO. 

Ideea este ca noii membri să primească drepturi depline doar după ce Uniunea își va fi reformat mecanismele interne, astfel încât să fie mai greu pentru un singur stat să blocheze politici prin drept de veto.

Aceasta este cea mai recentă încercare a guvernelor pro-extindere, precum Austria și Suedia, de a reanima procesul de lărgire, în prezent blocat de Budapesta și alte câteva capitale, îngrijorate că noi membri ar aduce concurență nedorită pe piețele locale sau ar compromite interesele de securitate.

UE a făcut din extindere o prioritate strategică în contextul agendei expansioniste a președintelui rus Vladimir Putin, însă efortul de a crește numărul statelor membre de la 27 la până la 30 în următorul deceniu scoate la iveală diviziunile interne ale blocului.

Citește și
Maia Sandu și Ursula von der Leyen
Apel disperat al Chișinăului către UE înainte de alegerile parlamentare. R. Moldova cere începerea negocierilor de aderare

„Viitorii membri ar trebui să fie obligați să renunțe la dreptul de veto până când vor fi implementate reforme instituționale-cheie, cum ar fi introducerea votului cu majoritate calificată în majoritatea domeniilor de politică”, a declarat Anton Hofreiter, președintele Comisiei pentru Afaceri Europene din Bundestag-ul german. „Extinderea nu trebuie încetinită de state membre care blochează reformele.”

Inițiativa le-ar permite țărilor aflate acum pe drumul aderării, precum Ucraina, Republica Moldova și Muntenegru, să se bucure de multe dintre beneficiile calității de membru al UE, dar fără drepturi de veto, un instrument pe care guvernele europene l-au considerat mereu esențial pentru a opri politici cu care nu sunt de acord.

Logica din spatele propunerii, discutată informal între statele UE și Comisia Europeană, potrivit acelorași diplomați și oficiali,  este că primirea unor noi membri fără drept de veto, cel puțin la început, ar permite o aderare mai flexibilă, fără a fi nevoie de o revizuire completă a tratatelor de bază ale Uniunii, o idee respinsă de mai multe guverne.

Anterior, liderii UE au insistat că o astfel de revizuire era necesară înainte ca blocul să poată admite noi membri precum Ucraina, invocând riscul de blocaje frecvente la Bruxelles.

Totuși, încercările de a elimina dreptul de veto și pentru actualii membri s-au lovit de opoziția fermă nu doar a Ungariei, ci și a Franței și Olandei.

Frustrare în rândul statelor din Europa de Est

Planul ca noii membri să adere fără drepturi depline de vot ar „asigura faptul că vom rămâne capabili să acționăm chiar și într-o UE extinsă”, a spus Hofreiter.

„Din discuțiile cu reprezentanții statelor din Balcanii de Vest primesc semnale clare că această abordare este considerată constructivă și viabilă.”

A cere ca noile țări să nu poată adera până la reformarea instituțională a UE riscă să „blocheze procesul de extindere pe ușa din dos”, a adăugat el.

Această inițiativă coincide cu frustrarea tot mai mare din rândul statelor din Europa de Est și Balcanii de Vest, candidate la aderare, care au implementat reforme profunde, dar nu sunt mai aproape de obținerea statutului de membru, la ani buni după depunerea cererilor.

În cazul Muntenegrului, negocierile de aderare au început în 2012.

„Ultima țară care a aderat la UE a fost Croația, acum mai bine de 10 ani, iar între timp Regatul Unit a părăsit Uniunea”, a declarat președintele muntenegrean Jakov Milatović pentru POLITICO.

„De aceea cred că acum este momentul să revitalizăm procesul și să redăm ideii de UE o nouă forță de atracție.”

Vicepremierul ucrainean Taras Kachka a exprimat aceleași îngrijorări, cerând soluții „creative” pentru deblocarea procesului de extindere.

Cererea Ucrainei de aderare este în prezent blocată de veto-ul Ungariei.

„A aștepta nu este o opțiune”, a spus Kachka.

„Avem nevoie de o soluție aici și acum. Este important nu doar pentru Ucraina, ci și pentru Uniunea Europeană... Cred că, așa cum Rusia testează securitatea europeană cu drone, tot așa o face și prin subminarea unității Uniunii Europene.”

Deși președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a făcut din extindere un element central al agendei sale strategice, promițând o posibilă aderare a Ucrainei și Moldovei până în 2030, statele membre s-au opus până acum accelerării procesului.

Respingerea procesului de extindere de către țările din UE

La începutul acestei luni, țările UE au respins o încercare a președintelui Consiliului European, António Costa, de a avansa procesul de extindere.

Liderii țărilor din Balcanii de Vest, Albania, Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Muntenegru, Macedonia de Nord și Serbia, se vor întâlni miercuri la Londra cu lideri europeni, în cadrul summitului „Procesul Berlin”, axat pe întărirea integrării regionale ca pas preliminar către aderarea la UE.

Înaintea evaluării Comisiei privind stadiul negocierilor de aderare, așa-numitul „pachet de extindere”, unul dintre diplomații europeni a sugerat că instituția ar putea accelera procesul începând negocieri fără a mai cere aprobarea formală a tuturor celor 27 de state membre de fiecare dată, evitând astfel ca Orbán să aibă drept de veto la fiecare etapă.

Crucial este că, în cadrul aceluiași pachet, Comisia urmează să prezinte și o propunere de reforme interne pentru a pregăti UE pentru primirea de noi membri.

Rusia expansionistă

Separat, o versiune preliminară a concluziilor pentru summitul liderilor UE de la Bruxelles, programat joi, nu menționează deloc extinderea, spre indignarea țărilor pro-extindere.

Calitatea de membru al Uniunii Europene este adesea prezentată drept principalul instrument geopolitic al blocului împotriva unei Rusii agresive.

„Când ne uităm la extinderea de astăzi, un lucru este clar: trebuie să devenim mai rapizi, mai puțin birocratici și mai eficienți”, a declarat Claudia Plakolm, ministra austriacă pentru afaceri europene, pentru POLITICO.

„Dacă UE nu își intensifică eforturile, vom pierde teren în fața altor actori care așteaptă deja să ne ia locul”, a mai spus aceasta.

Aderarea la UE a fost o temă cheie în recentele alegeri din Republica Moldova, câștigate de președinta pro-europeană Maia Sandu, iar dorința de a deveni membră UE a fost una dintre principalele motivații pentru Ucraina încă din protestele Maidan din 2014 împotriva dominației ruse.

„Ucrainenii luptă în fiecare zi, de trei ani și jumătate, pentru a ține Rusia departe de Europa”, a declarat Marta Kos, comisarul european pentru extindere, pentru POLITICO.

„În Moldova, credibilitatea perspectivei europene a fost decisivă... Sunt convinsă că statele membre nu vor pune acest lucru în pericol”, a mai adăugat ea.

În ciuda presiunilor de la Bruxelles, liderii europeni, confruntați cu creșterea sprijinului pentru partidele de extremă dreaptă în propriile țări, nu se grăbesc să relanseze procesul de extindere la 30 de membri sau mai mult.

La o conferință de presă din iulie, cancelarul german Friedrich Merz a dat de înțeles că nu se așteaptă ca Ucraina să adere la UE în cadrul următorului buget pe șapte ani al Uniunii, care durează până în 2034.

Aderarea Ucrainei „probabil nu va avea niciun impact imediat asupra perspectivei financiare pe termen mediu a Uniunii Europene”, a spus Merz la acea vreme.

Președintele Columbiei, atac la adresa lui Trump: „Sunteți nepoliticos și ignorant”. Reacția furioasă a liderului SUA

Sursa: Politico.eu

Etichete: uniunea europeana, aderare, vot, membri,

Dată publicare: 20-10-2025 12:06

Articol recomandat de sport.ro
S-a lăsat cu scandal la derby! Șeful lui Dinamo a luat foc și a dat buzna în vestiarul Rapidului
S-a lăsat cu scandal la derby! Șeful lui Dinamo a luat foc și a dat buzna în vestiarul Rapidului
Citește și...
Maia Sandu ia în calcul aderarea Republicii Moldova la UE fără Transnistria: Ce este „al doilea scenariu”
Stiri externe
Maia Sandu ia în calcul aderarea Republicii Moldova la UE fără Transnistria: Ce este „al doilea scenariu”

Președinta Moldovei, Maia Sandu, declară că procesul de aderare la UE fără regiunea separatistă Transnistria face parte dintr-un scenariu de rezervă, primul scenariu fiind reîntregirea țării.

Apel disperat al Chișinăului către UE înainte de alegerile parlamentare. R. Moldova cere începerea negocierilor de aderare
Stiri externe
Apel disperat al Chișinăului către UE înainte de alegerile parlamentare. R. Moldova cere începerea negocierilor de aderare

Republica Moldova doreşte să înceapă primul capitol al negocierilor de aderare la Uniunea Europeană înainte de alegerile din septembrie, pentru a contracara dezinformarea rusă din ţară cu privire la UE, a declarat viceprim-ministrul Cristina Gherasimov.

UE accelerează procesul de aderare al Ucrainei și menține presiunea asupra Rusiei. S-au propus investiții masive în apărare
Stiri externe
UE accelerează procesul de aderare al Ucrainei și menține presiunea asupra Rusiei. S-au propus investiții masive în apărare

Liderii europeni și-au reafirmat, joi, sprijinul pentru Ucraina, angajându-se să continue livrările de arme și să mențină presiunea asupra Rusiei.

Recomandări
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament
iBani
Cum se va aplica legea privind plata pensiilor private, adoptată recent în Parlament

Săptămâna trecută a fost votată în Parlament legea privind plata pensiilor private, după ce proiectul inițial a suferit câteva modificări. De pildă, bolnavii oncologici vor putea retrage întreaga sumă acumulată în contul de pilon 2.

Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi în cazul pensiilor magistraților, după două amânări
Stiri Justitie
Surse: CCR ar urma să se pronunțe astăzi în cazul pensiilor magistraților, după două amânări

Curtea Constituţională a României discută luni sesizarea depusă de Înalta Curte de Casaţie de Justiţie în legătură cu legea privind pensiile magistraţilor, pentru care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament.

Ce despăgubiri vor primi locatarii din blocul din Rahova care a explodat. Ghid pentru încheierea unei polițe facultative
iBani
Ce despăgubiri vor primi locatarii din blocul din Rahova care a explodat. Ghid pentru încheierea unei polițe facultative

Se caută soluții pentru oamenii care trăiau în blocul din Rahova afectat de explozie și au rămas acum fără casă. Mulți aveau locuința asigurată și urmează să primească despăgubiri.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Doctor de bine
(P) One Health: de la zâmbet la sănătatea întregului organism – un concept inițiat de Dr. Ionuț Leahu

27:21

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 20 Octombrie 2025

03:13:12

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Rezervații pentru combinații

44:33

Alt Text!
Apropo TV
Ediția 20

44:06

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28