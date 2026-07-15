Este al doilea cluster deschis în ultimele săptămâni, după cel dedicat valorilor fundamentale, informează MOLDPRES, citat de Agerpres.

Clusterul 6 acoperă domenii precum politica externă, securitatea şi apărarea, dar şi politica comercială comună a Uniunii Europene.

Premierul interimar Eugeniu Osmochescu a declarat că deschiderea negocierilor confirmă progresele făcute de Republica Moldova în procesul de aderare şi a subliniat că integrarea europeană reprezintă "cea mai puternică garanţie de pace şi securitate" pentru ţară.

Din punct de vedere economic, autorităţile de la Chişinău spun că apropierea de politica comercială a UE ar putea aduce noi oportunităţi pentru investiţii şi exporturi. În prezent, peste două treimi din exporturile Republicii Moldova sunt direcţionate către piaţa europeană.

Guvernul de la Chişinău îşi menţine obiectivul de a încheia negocierile de aderare până în 2028 şi de a pregăti ţara pentru aderarea la Uniunea Europeană până în 2030.