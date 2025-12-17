Reparațiile de război, linia roșie a Moscovei în negocierile de pace. Ucraina cere folosirea activelor rusești înghețate

Propunerile de pace care au rezultat în urma discuțiilor dintre americani, ucraineni și europeni vor fi finalizate în următoarele zile.

Apoi vor fi prezentate Kremlinului de trimișii americani - a anunțat Volodimir Zelenski. Președintele Ucrainei a transmis și că negocierile s-au încheiat cu un document ce reprezintă o bază bună de lucru.

Pe de altă parte, Zelenski le-a transmis europenilor că Ucraina nu poate rămâne puternică anul viitor fără sprijin financiar. Și i-a îndemnat să ajungă la un consens cu privire la folosirea activelor rusești înghețate în favoarea Kievului.

În timpul unei vizite în Țările de Jos - când l-a întâlnit și pe suveranul acestei țări - Volodimir Zelenski a declarat că propunerile de pace negociate cu americanii vor fi curând prezentate părții ruse.

Zelenski a părut încrezător cu privire la garanțiile de securitate puse pe masă, la Berlin, de negociatorii americani.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Singurul lucru care a fost foarte important pentru noi a fost ca garanțiile de securitate să fie aprobate de Congresul american. Credem că asemenea garanții vor funcționa”.

Teritoriile din estul Ucrainei, o temă tensionată

Însă președintele ucrainean a transmis că nu a fost tranșat un subiect - cheie: situația teritoriilor ucrainene, cucerite ori râvnite de Moscova.

Volodimir Zelenski: „Niciun detaliu dintr-un eventual acord nu trebuie să devină o recompensă pentru agresiunea rusă. Sprijiniți acest concept: dreptatea nu trebuie să devină un element lipsit de importanță în diplomație”.

Liderul Ucrainei le-a cerut liderilor europeni care se reunesc în 18 și 19 decembrie la summitul de la Bruxelles să aprobe folosirea activelor rusești înghețate pentru a susține Kievul. Zelenski a transmis că țara sa se confruntă cu dificultăți pentru că unii parteneri și-au redus considerabil sprijinul financiar.

Volodimir Zelenski: „Aceste fonduri rusești pot și trebuie să fie folosite pentru a ne apăra de agresiunea Rusiei. Agresorul trebuie să plătească. Putin nu crede în oameni. El crede doar în putere și bani”.

Este de așteptat ca o decizie favorabilă să complice negocierile cu Moscova, mai ales că Rusia a transmis că folosirea fondurilor rusești în favoarea Ucrainei reprezintă un „furt”.

Pe de altă parte, mai mulți lideri europeni și președintele ucrainean s-au întâlnit la Haga pentru a lansa o Comisie Internațională pentru Reclamații, menită să despăgubească Kievul pentru daunele cauzate de atacurile rusești și pentru presupuse crime de război.

Banca Mondială a estimat costul reconstrucției în următorul deceniu la 447 de miliarde de euro, adică aproape de trei ori producția economică a Ucrainei din 2024. Însă această cifră nu include pagubele cauzate în acest an. Rusia a catalogat drept iluzorie o astfel de inițiativă, amintind că numai cei învinși într-un război plătesc reparații.

