Reparațiile de război, linia roșie a Moscovei în negocierile de pace. Ucraina cere folosirea activelor rusești înghețate

Stiri externe
17-12-2025 | 08:13
Propunerile de pace care au rezultat în urma discuțiilor dintre americani, ucraineni și europeni vor fi finalizate în următoarele zile.

Apoi vor fi prezentate Kremlinului de trimișii americani - a anunțat Volodimir Zelenski. Președintele Ucrainei a transmis și că negocierile s-au încheiat cu un document ce reprezintă o bază bună de lucru.

Pe de altă parte, Zelenski le-a transmis europenilor că Ucraina nu poate rămâne puternică anul viitor fără sprijin financiar. Și i-a îndemnat să ajungă la un consens cu privire la folosirea activelor rusești înghețate în favoarea Kievului.

În timpul unei vizite în Țările de Jos - când l-a întâlnit și pe suveranul acestei țări - Volodimir Zelenski a declarat că propunerile de pace negociate cu americanii vor fi curând prezentate părții ruse.

Zelenski a părut încrezător cu privire la garanțiile de securitate puse pe masă, la Berlin, de negociatorii americani.

Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei: „Singurul lucru care a fost foarte important pentru noi a fost ca garanțiile de securitate să fie aprobate de Congresul american. Credem că asemenea garanții vor funcționa”.

Teritoriile din estul Ucrainei, o temă tensionată

Însă președintele ucrainean a transmis că nu a fost tranșat un subiect - cheie: situația teritoriilor ucrainene, cucerite ori râvnite de Moscova.

Volodimir Zelenski: „Niciun detaliu dintr-un eventual acord nu trebuie să devină o recompensă pentru agresiunea rusă. Sprijiniți acest concept: dreptatea nu trebuie să devină un element lipsit de importanță în diplomație”.

Liderul Ucrainei le-a cerut liderilor europeni care se reunesc în 18 și 19 decembrie la summitul de la Bruxelles să aprobe folosirea activelor rusești înghețate pentru a susține Kievul. Zelenski a transmis că țara sa se confruntă cu dificultăți pentru că unii parteneri și-au redus considerabil sprijinul financiar.

Volodimir Zelenski: „Aceste fonduri rusești pot și trebuie să fie folosite pentru a ne apăra de agresiunea Rusiei. Agresorul trebuie să plătească. Putin nu crede în oameni. El crede doar în putere și bani”.

Este de așteptat ca o decizie favorabilă să complice negocierile cu Moscova, mai ales că Rusia a transmis că folosirea fondurilor rusești în favoarea Ucrainei reprezintă un „furt”.

Pe de altă parte, mai mulți lideri europeni și președintele ucrainean s-au întâlnit la Haga pentru a lansa o Comisie Internațională pentru Reclamații, menită să despăgubească Kievul pentru daunele cauzate de atacurile rusești și pentru presupuse crime de război.

Banca Mondială a estimat costul reconstrucției în următorul deceniu la 447 de miliarde de euro, adică aproape de trei ori producția economică a Ucrainei din 2024. Însă această cifră nu include pagubele cauzate în acest an. Rusia a catalogat drept iluzorie o astfel de inițiativă, amintind că numai cei învinși într-un război plătesc reparații.

Timișoara, orașul care a spus primul „nu” dictaturii comuniste. Marșul Eroilor, la 36 de ani de la Revoluția din 1989

