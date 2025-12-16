Rusia anunţă, în toiul negocierilor de pace, că a recucerit pentru a doua oară oraşul Kupiansk, în nord-estul Ucrainei

Kupiansk, Ucraina
Rusia anunţă marţi că a preluat ”controlul” Kupianskului, un oraş-cheie situat în nord-estul Ucrainei, în oblastul Harkov, după ce forţe ucrainene au revendicat recucerirea mai multor cartiere ale oraşului de la armata rusă. 

”Oraşul Kupiansk se află sub controlul celei de-a V-a Armate ruse”, declară agenţiei ruse oficiale de presă Tass un purtător de cuvînt al grupului militar Zapad, desfăşurat în această zonă, Leonid Şarov.

Rusia face acest anunţ după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a felicitat luni cu privire la ”progrese” în negocierile cu Statele Unite în vederea opririi războiului cu Rusia, iar europenii propun o Forţă Multinaţională care să garanteze o pace în Ucraina.

Rusia a anunţat deja că a cucerit oraşul ucrainean Kupiansk în noiembrie.

Însă Ucraina a anunţat după aceea că a recucerit mai multe cartiere.

”Grupuri mici” de militari ucraineni încearcă ”zilnic” să pătrundă în Kupiansk, recunoaşte Leonid Şarov.

”Toate cartierel ruse se află sub controlul forţelor ruse”, dă el asigurări.

O dovadă a importanţei oraşului Kupiansk în acest război este faptul că Volodimir Zelenski anunţa vineri că a vizitat trupe ucrainene în zona Kupiansk, într-o înregistrare video publicată după ce Kievul a anunţat că a recucerit două localităţi vecine şi mai multe cartiere din oraş, situat la vest de Harkov.

Armata rusă a cucerit, de la începutul invaziei sale, în 2022, aproximativ 20% din teritoriul ucrainean, mai ales în regiunile ucrainene Doneţk şi Zaporojie.

În ceea ce-i priveşte pe ucraineni, o dronă ucraineană a distrus, luni, un submarin rus, în portul Novorossisk, la Marea Neagră.

Liderii europeni susțin o „forță multinațională” pentru a asigura pacea în Ucraina, în timp ce Statele Unite se angajează să ofere garanții de securitate. 

