Trupa irlandeză i-a încântat pe elevii liceului din Dublin cu hituri precum „With or Without You'', „One'' și „Beautiful Day”.

U2, care are în palmares 22 de trofee Grammy, a fost înființată în septembrie 1976, după ce unul din membrii fondatori a lipit la avizierul școlii un anunț scris de mână: „Toboșar, caut muzicieni ca să formez o trupă''.

Membrii formației au vrut să reediteze unul dintre primele lor concerte, susținut pe acoperișul camerei tehnice a școlii în 1978.

Trupa U2 a anunțat că va lansa la mijlocul lunii noiembrie albumul cu numărul 16.