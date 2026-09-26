„Având în vedere tăcerea Europei, dacă analizăm declaraţiile sale privind scandalurile de corupţie, nu vom găsi alte poziţii în afară de: «Este bine că Ucraina continuă să investigheze corupţia şi nu putem decât să salutăm acest lucru». Asta sugerează că aceşti oameni, care varsă sume colosale de bani acolo, sunt şi ei la curent cu ceea ce se întâmplă.

În prezent, Ucraina le furnizează servicii foarte valoroase, facilitând alocarea unor fonduri care iniţial erau bani publici, dar care acum ar putea deveni venituri pentru partidele lor, venituri personale sau obţinute prin corupţie.

De aceea, cei care fac lobby activ pentru Ucraina şi care ar trebui să se bată cu pumnul în piept şi să spună: «Ascultaţi, am scos zeci de miliarde de euro din bugetele noastre, iar aceşti bani au fost delapidaţi în Ucraina» păstrează tăcerea. Şi ei au mâinile puţin murdare, nu-i aşa?”, a declarat diplomatul.

Potrivit acestuia, chiar şi şefi ai unor state europene ar fi implicaţi în aceste scheme de corupţie, notează TASS..

„Prin urmare, şi ei fac parte din această poveste. De aceea, liderii europeni tac, deşi îşi pierd popularitatea şi devin tot mai detestaţi de alegătorii lor din cauza chestiunii ucrainene, continuând totuşi să solicite insistent, să facă presiuni şi să negocieze pentru acordarea în continuare a acestor tranşe trimise Ucrainei”, a conchis Miroşnik.