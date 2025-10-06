Reguli stricte în Italia. Amenzi de până la 3.000 de euro pentru cei care pornesc centrala înainte de termen

06-10-2025 | 16:09
centrala apartament

Odată cu instalarea frigului, italienii trebuie să fie atenți la momentul în care pornesc centrala termică.

Ioana Andreescu

Țara are reguli stricte care stabilesc date precise pentru fiecare zonă climatică, iar depășirea limitelor de timp sau de temperatură poate aduce amenzi de până la 3.000 de euro, potrivit Corriere della Sera.

Autoritățile îi îndeamnă pe cetățeni să respecte regulile și să reducă consumul pentru a economisi energie în sezonul rece.

Datele de pornire a încălzirii în funcție de zonele climatice

Zona A – include insulele Lampedusa, Linosa și Porto Empedocle: Încălzirea poate fi pornită de la 1 decembrie până la 15 martie, maximum 6 ore pe zi.

Zona B – cuprinde provincii cu climat cald, precum Agrigento, Palermo, Catania și Reggio Calabria: Încălzirea este permisă din 1 decembrie până la 31 martie, maximum 8 ore pe zi.

Zona C – orașe precum Napoli, Salerno, Cagliari și Taranto:
Încălzirea poate fi pornită între 15 noiembrie și 31 martie, maximum 10 ore pe zi.

Zona D – include Roma, Florența, Genova și Pescara:
Încălzirea este permisă de la 1 noiembrie până la 15 aprilie, pentru 12 ore pe zi.

Zona E – acoperă cea mai mare parte a Italiei de nord și centru, inclusiv Milano, Torino, Bologna și Veneția: Încălzirea poate fi pornită între 15 octombrie și 15 aprilie, pentru 14 ore pe zi.

Zona F – zonele cele mai reci ale țării, precum Belluno, Trento și Cuneo:Nu există restricții privind perioadele de pornire sau oprire a încălzirii.

Ce temperaturi trebuie menținute

Regulile nu vizează doar perioada de funcționare a încălzirii, ci și temperatura maximă admisă:

În locuințe, temperatura nu trebuie să depășească 19°C, cu o toleranță de +2°C;

În clădiri industriale sau comerciale, temperatura maximă admisă este de 17°C.

Ce riscă cei care nu respectă regulile

Nerespectarea acestor norme poate duce la amenzi între 500 și 3.000 de euro, potrivit organizației Assoutenti. În plus, autoritățile locale pot aplica sancțiuni suplimentare de până la 800 de euro.

Cum să reduci consumul de energie iarna

Pentru a reduce consumul și costurile, ghidul tradițional ENEA recomandă câteva reguli de bază:

Instalați sisteme de monitorizare și control;

Efectuați întreținerea periodică a instalației;

Supravegheați temperatura din camere;

Respectați orele de funcționare permise;

Trageți jaluzelele sau perdelele noaptea;

Nu acoperiți caloriferele;

Nu lăsați ferestrele deschise prea mult timp;

Faceți o inspecție energetică a locuinței;

Alegeți soluții moderne, eficiente energetic.

Preşedintele Nicuşor Dan şi-a numit noua echipă de consilieri prezidenţiali şi de stat. Orban și Lazurca, printre aleși

Sursa: Corriere della Sera

