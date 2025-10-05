Alegerile parlamentare din Republica Moldova, validate. Cum sunt împărțite cele 101 mandate

Rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova au fost declarate valabile, duminică, de Comisia Electorală Centrală (CEC).

Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a declarat valabile, duminică, rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Comisia a decis să remită hotărârea către Curtea Constituţională pentru confirmarea rezultatelor alegerilor şi validarea mandatelor de deputat, informează newsmaker.md.

La alegerile parlamentare din 28 septembrie au participat 1.609.579 de alegători (52,24%). Numărul total de voturi valabil exprimate a fost de 1.578.722.

Cele 101 locuri în Parlament vor fi distribuite astfel:

-PAS - 55 locuri

-Blocul Patriotic - 26 locuri

-Blocul Alternativa - 8 locuri

-Partidul Nostru - 6 locuri

-Partidul Democraţia Acasă - 6 locuri

Formaţiunile au obţinut următorul număr de voturi: PAS – 792.557 voturi, Blocul electoral „Patriotic” – 381.984, Blocul electoral „Alternativa” – 125.706, „Partidul Nostru” – 97.852 de voturi, Partidul „Democraţia Acasă” – 88.679.

Potrivit legislaţiei, Curtea Constituţională are zece zile pentru a valida sau a anula scrutinul şi mandatele deputaţilor aleşi. Hotărârea se publică în Monitorul Oficial în cel mult două zile.

Noul Parlament trebuie convocat de şeful statului în cel mult 30 de zile de la alegeri, în şedinţa de constituire. Atunci, Curtea Constituţională prezintă raportul, iar legislativul devine legal constituit. Deputaţii aleg conducerea – preşedintele Parlamentului, vicepreşedinţii, Biroul permanent – şi formează fracţiunile parlamentare în cel mult zece zile de la constituire.

Procesul continuă cu desemnarea unui candidat la funcţia de prim-ministru. Acesta are la dispoziţie 15 zile pentru a prezenta în plen lista miniştrilor şi programul de activitate. Dacă obţine majoritatea voturilor deputaţilor, Guvernul este învestit. În cel mult 14 zile de la vot, preşedintele ţării semnează decretul, iar miniştrii depun jurământul, potrivit News.ro.

Astfel, în mai puţin de două luni de la scrutin, Republica Moldova ar putea avea un nou Parlament funcţional şi un Guvern învestit.

