Sistemul a început să fie implementat treptat pe 12 octombrie anul trecut în 29 de țări europene. După implementarea integrală, ștampilele din pașaport vor fi înlocuite cu înregistrări digitale ale intrărilor și ieșirilor, precum și cu refuzurile de intrare pentru călătorii din afara UE aflați în vizită de scurtă durată.

Vor fi înregistrate, de asemenea, informații biometrice, cum ar fi imagini faciale și amprente digitale, împreună cu datele personale din documentul de călătorie utilizat, scrie euronews.com.

Acest nou sistem a fost implementat pentru a moderniza securitatea frontierelor UE și sistemele de imigrare, precum și pentru a reduce criminalitatea și frauda și a identifica riscurile de securitate.

De la lansare, peste 24.000 de persoane au fost refuzate la intrare din motive precum documente expirate sau frauduloase, sau pentru că nu au putut justifica pe deplin motivul vizitei lor, potrivit Comisiei Europene. De asemenea, peste 600 de persoane au fost identificate ca reprezentând riscuri de securitate pentru Europa.

Cine este scutit de sistem

EES se aplică cetățenilor din afara UE/Schengen care se deplasează în țările Schengen sau în țările UE pentru șederi de scurtă durată de până la 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile.

Aceasta include cetățenii Regatului Unit, precum și călătorii scutiți de viză, indiferent dacă călătoresc în scop turistic sau de afaceri. De asemenea, se aplică persoanelor care dețin proprietăți în UE, dar nu au permis de ședere. Cu toate acestea, Irlanda și Cipru sunt scutite de utilizarea EES, ceea ce înseamnă că vor continua verificările manuale ale pașapoartelor.

În mod similar, membrii de familie ai cetățenilor UE, care dețin un =permis de ședere din una dintre aceste țări, sunt scutiți, alături de rezidenții locali cu permise locale de trafic frontalier valabile.

Membrii echipajelor de tren și avion aflați în călătorii internaționale sunt, de asemenea, scutiți, alături de personalul forțelor armate și familiile acestora aflate în misiuni în cadrul Parteneriatului pentru Pace sau NATO. Pot exista, de asemenea, unele scutiri pentru excursiile de o zi în cadrul croazierelor care încep și se termină în afara spațiului Schengen.

Naționalii din Andorra, San Marino, Vatican și Monaco nu vor trebui, de asemenea, să treacă prin sistemul EES.

Pașaport biometric pentru sistemul EES

Pașapoartele biometrice nu sunt strict necesare pentru sistemul EES. Acestea sunt necesare doar pentru a utiliza chioșcurile de autoservire, în vederea unei înregistrări și intrări mai rapide.

Deținătorii de pașapoarte standard trebuie să utilizeze ghișeele cu personal pentru înregistrările inițiale și să furnizeze o fotografie și amprentele digitale. Aceste date vor fi stocate timp de trei ani, ceea ce va accelera semnificativ verificările viitoare. Călătorilor care refuză să furnizeze date biometrice li se va refuza automat intrarea.

Copiii sub 12 ani nu trebuie să furnizeze amprentele digitale, dar totuși trebuie să li se facă o fotografie.

Nu trebuie făcută o înregistrare în avans pentru EES, deoarece înregistrarea are loc la frontieră la sosirea în UE. Cu toate acestea, există o altă opțiune pentru călătorii care doresc un proces mai rapid.

Aplicația mobilă „Travel to Europe”, o aplicație oficială a UE concepută special pentru sistemul EES, permite călătorilor din țări terțe să își înregistreze în prealabil fotografiile biometrice și datele din pașaport cu 72 de ore înainte de sosire, pentru a accelera controalele la frontieră.

În prezent, aplicația este disponibilă doar în unele țări, precum Portugalia și Suedia, existând planuri de extindere a acesteia în întreaga UE.