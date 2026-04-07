Conducătorul trenului a decedat în urma accidentului, care s-a soldat cu cel puţin 27 de răniţi, conform unui bilanţ provizoriu.

TGV-ul care circula pe linia Dunkerque-Paris şi a lovit remorca unui camion al armatei, marţi dimineaţă, la Noeux-les-Mines, o comună cu circa 11.000 de locuitori din Pas-de-Calais.

Şoferul camionului este grav rănit.

TGV-ul, care transporta aproximativ 250 de pasageri, a deraiat în urma impactului.

SNCF a pus la dispoziţie autobuze pentru evacuarea pasagerilor, în timp ce traficul feroviar este întrerupt pe ambele sensuri de circulaţie pe linia Béthune-Arras.

Ministrul transporturilor, Philippe Tabarot, a anunţat pe X că se va deplasa la faţa locului însoţit de preşedintele SNCF, Jean Castex.