Cei trei frați ai copilului au fost preluați de DGASPC și plasați în regim de urgență la asistent maternal profesionist, au declarat pentru News.ro reprezentanții instituției.

Ancheta a început pe 31 martie. Surse apropiate anchetei au relatat că bărbatul l-ar fi scuturat puternic pe băiețel, ceea ce a dus la deces. Poliția Județeană Prahova confirmă că dosarul penal vizează „lovirea sau vătămarea cauzatoare de moarte asupra unui membru al familiei", fiind efectuate expertize medico-legale și ridicate mijloace materiale de probă.

Rudele celor trei copii preluați au solicitat încredințarea acestora, însă autoritățile fac o evaluare extinsă a situației familiale pentru a stabili dacă minorii ar fi în siguranță. Tatăl este arestat preventiv pentru 30 de zile.