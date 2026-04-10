Dacă îți dorești seri liniștite în familie, pline de semnificație, VOYO oferă în 2026 o selecție de filme dedicate vieții lui Isus și mesajului profund al acestei sărbători. De la producții clasice, până la interpretări moderne, aceste filme sunt ideale pentru a redescoperi împreună valorile credinței, speranței și iubirii.

Iisus din Nazareth

Această miniserie clasică, regizată de Franco Zeffirelli, este una dintre cele mai apreciate ecranizări ale vieții lui Isus. Filmul Isus din Nazareth urmărește cu fidelitate momentele esențiale din Noul Testament – de la naștere până la răstignire și înviere – oferind o perspectivă profundă și emoționantă asupra mesajului său spiritual. Interpretarea sensibilă și producția de amploare transformă această peliculă într-o alegere ideală pentru perioada Paștelui. Filmul este disponibil pe platforma VOYO și este perfect pentru vizionare în familie. Isus din Nazareth este disponibil și pe PRO TV.

Misterul Înălțării

Acțiunea filmului Misterul Înălțării are loc în anul 33 d.Hr. și urmărește povestea unui tribun roman din Iudeea, însărcinat să investigheze dispariția trupului lui Iisus Hristos după răstignire. Pe măsură ce caută adevărul, acesta se confruntă cu evenimente inexplicabile care îi pun la îndoială convingerile și îi schimbă profund perspectiva asupra credinței. Pentru prima dată de Paște, filmul este disponibil pe platforma VOYO, fiind o alegere inspirată pentru o seară de reflecție în familie.

Pavel, Apostolul lui Hristos

Acțiunea filmului se desfășoară în perioada persecuțiilor împotriva creștinilor, sub domnia împăratului Nero. Luca, un medic devotat și discipol al lui Iisus, își riscă viața pentru a-l vizita pe apostolul Pavel, întemnițat și aflat în așteptarea execuției. În acest context tensionat, Luca consemnează învățăturile și sacrificiul lui Pavel, conturând o poveste profundă despre credință, curaj și speranță în fața suferinței.

Omul lui Dumnezeu

Inspirat din viața Sfântul Nectarie din Eghina, filmul urmărește destinul unui om care, în ciuda nedreptăților și a opoziției venite chiar din interiorul Bisericii, rămâne fidel credinței și valorilor sale. Povestea evidențiază lupta sa cu defăimarea și suferința, dar și impactul profund pe care l-a avut asupra celor din jur, devenind o sursă de inspirație pentru milioane de oameni. Cu numeroase premii obținute, „Omul lui Dumnezeu” este o dramă emoționantă despre sacrificiu, perseverență și puterea smereniei. Filmul este disponibil pe platforma VOYO și continuă să se bucure de un interes ridicat din partea publicului, fiind o alegere apreciată și în afara tematicii strict pascale.

Baraba

Cu Billy Zane în rol principal, filmul spune povestea lui Baraba – omul eliberat în locul lui Iisus Hristos. Marcat de această alegere care i-a schimbat destinul, Baraba pornește într-o călătorie interioară profundă, încercând să înțeleagă sacrificiul lui Isus și sensul propriei vieți. Producția oferă o perspectivă diferită asupra evenimentelor biblice, explorând vinovăția, credința și căutarea mântuirii.

Evanghelia după Iuda

Filmul propune o perspectivă diferită și profundă asupra evenimentelor biblice, prezentând povestea din punctul de vedere al lui Iuda Iscarioteanul. Într-o zi care schimbă istoria, destinele lui Iisus și ale lui Iuda se desfășoară în paralel, legate printr-un fir invizibil al sacrificiului și al alegerilor dificile. Narațiunea scoate la iveală frământările interioare, dilemele și misterele din spatele trădării, oferind o interpretare emoționantă și provocatoare. Filmul este disponibil pe platforma VOYO, fiind o alegere potrivită pentru cei care își doresc o perspectivă diferită asupra poveștii pascale.

Misiune în Țara Sfântă

Acest film din 2011 aduce în prim-plan o poveste captivantă desfășurată pe fundalul simbolic al Țării Sfinte, îmbinând elemente de aventură, dramă și reflecție spirituală.

Împăratul împăraților

Filmul spune povestea vieții lui Iisus prin ochii unui copil, ghidat de relatările pline de emoție ale tatălui său. De la originile modeste până la sacrificiul suprem, parcursul lui Iisus este redat într-o manieră accesibilă și profundă, punând accent pe lecțiile despre iubire, credință și speranță. Pe măsură ce descoperă aceste învățături, băiatul înțelege puterea transformatoare a credinței și impactul ei asupra vieții. Filmul este disponibil pe platforma VOYO, fiind o alegere potrivită pentru întreaga familie în perioada Paștelui.