Atunci când mierea se zaharisește, nu înseamnă că s-a stricat. Mierea cristalizată este tot miere. Pur și simplu și-a schimbat textura. Dacă te-ai întrebat de ce mierea devine tulbure, granulată, mai groasă sau capătă o consistență care nu permite să fie întinsă, iată răspunsul.

De ce se zaharisește mierea

Mierea se zaharisește deoarece este o soluție de zahăr suprasaturată. Două dintre principalele zaharuri din miere sunt fructoza și glucoza. Glucoza iese mai ușor din soluție decât fructoza, motiv pentru care, în timp, încep să se formeze cristale. Odată ce acest proces începe, mierea trece treptat de la o textură lichidă la una mai solidă.

Aceasta este cea mai simplă explicație pentru motivul pentru care mierea cristalizează. Este o schimbare naturală a formei, nu un semn că mierea s-a stricat.

Mierea cristalizată nu arată întotdeauna la fel. Uneori devine mai deschisă la culoare și opacă. Alteori are un aspect granulat. Poate deveni densă și ușor de întins, iar uneori cristalele sunt foarte fine, aproape cremoase. În alte borcane, cristalele pot avea o textură mai aspră.

Cât de repede se cristalizează

Nu toate tipurile de miere se zaharisesc în același ritm. Mierea cu un conținut mai mare de glucoză tinde să cristalizeze mai ușor decât cea cu un conținut mai mare de fructoză.

Temperaturile mai scăzute favorizează cristalizarea. Un borcan păstrat într-o cămară rece își poate schimba textura mai repede decât unul ținut într-un loc ceva mai cald.

Particulele fine prezente în miere pot favoriza formarea cristalelor. Acesta este unul dintre motivele pentru care un borcan își poate schimba textura înaintea altuia.

Conținutul de apă al mierii influențează modul în care textura acesteia se schimbă în timp. Mierea are în mod natural un conținut redus de apă, ceea ce contribuie la apariția mai ușoară a acestui proces de cristalizare.

Cum deosebești cristalizarea naturală de alterare

Zaharisirea nu înseamnă că mierea este stricată sau nu este de bună calitate. De asemenea, nu înseamnă că mierea este veche.

De fapt, cristalizarea este unul dintre cele mai naturale procese prin care poate trece mierea adevărată.

De aceea, schimbarea texturii unui borcan nu trebuie interpretată ca un semn că ceva nu este în regulă. Este pur și simplu modul în care se comportă mierea. Mierea zaharisit poate fi consumată în continuare.

Pentru unele persoane, este chiar mai plăcută în această formă. Mierea cristalizată se întinde ușor pe pâine prăjită, curge mai puțin și poate avea o consistență mai densă pe lingură. Diferența este de textură, nu de calitate.

Metoda corectă prin care readuci mierea la starea lichidă

Dacă vrei ca mierea să curgă din nou mai ușor, folosește căldură, dar nu puternic.

Apa caldă funcționează cel mai bine. Pune borcanul într-un recipient cu apă caldă și lasă-l acolo până când cristalele încep să se înmoaie. Ai grijă însă să încălzești mierea treptat.

Nu te grăbi. Răbdarea este importantă în acest caz. Dacă mierea crudă este încălzită prea mult, poate fi pasteurizată, ceea ce poate reduce din nutrienții benefici. Se recomandă încălzirea mierii la o temperatură scăzută, sub 40°C, pentru a păstra enzimele naturale, antioxidanții și valoarea nutritivă.

Dacă textura este neuniformă, o amestecare ușoară poate ajuta mierea să revină la o consistență mai fluidă.

Mierea zaharisită poate reveni la starea lichidă, dar este posibil să se zaharisească din nou ulterior. Acest lucru face parte din comportamentul său natural.

La ce temperatură și în ce recipiente se ține mierea pentru a-și păstra proprietățile

Păstrează mierea într-un borcan de sticlă, cu capac etanș, la temperatura camerei (10–21°C), într-un loc întunecat, precum o cămară. Nu păstra niciodată mierea la frigider, deoarece temperaturile scăzute accelerează cristalizarea fără să îi prelungească perioada de păstrare. Dacă mierea cristalizează, încălzește-o ușor într-o baie de apă, la o temperatură de maximum 43°C. Folosește întotdeauna ustensile uscate pentru a preveni fermentarea cauzată de umiditate.

Mierea păstrată corespunzător poate rezista foarte mult timp. Important este să fie protejată de umiditate, căldură și contaminare.

• Păstreaz-o la temperatura camerei (10–21°C)

• Ferește-o de lumina directă a soarelui și de sursele de căldură

• Evită să o păstrezi lângă aragaz sau în frigider

• O cămară sau un dulap răcoros și întunecat este ideal

• Ține recipientul bine închis atunci când nu îl folosești

Recipientul folosit poate influența calitatea și durata de păstrare a mierii. Unele materiale sunt mai potrivite decât altele pentru depozitarea pe termen lung.

• Borcanele de sticlă sunt ideale – nu reacționează cu mierea și se închid etanș

• Recipientele din plastic destinat contactului cu alimentele pot fi folosite, dar pot absorbi mirosuri în timp

• Evită recipientele metalice – mierea este acidă și poate reacționa cu metalul

• Asigură-te că recipientul are un capac care se închide bine, pentru a împiedica pătrunderea umezelii

• Borcanele cu gură largă sunt mai ușor de folosit atunci când mierea se îngroașă