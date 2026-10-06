Începem cu aplicațiile native deja pe telefoanele cu Android. Daca ne uitam la foarte multe dintre modelele cu Android de generație nouă, folosesc inteligența artificială pentru editarea fotografiilor. De multe ori rezultatele sunt foarte bune.

Avem butonul dedicat pentru editare cu inteligența artificială și avem mai multe opțiuni cu care putem să edităm fotografiile, cum ar fi, de exemplu, mutarea. Adică pot să mut personajele ori obiectele care apar în fotografii. Am selectat personajul, dacă țin apăsat pe el, pot să îl mut, îi dau generare, iar în momentul acesta, practic telefonul își dă seama ce ar fi fost în spatele personajului și încearcă să continue imaginea.

Problema pe care o întâmpinăm de foarte multe ori e că nu putem să anticipăm rezultatul.

Mai multe în video de mai sus.