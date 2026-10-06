Ce scrie presa străină despre Luca Niculescu, al patrulea premier desemnat de Nicușor Dan. „Încearcă să pună capăt crizei”

Publicații importante din Europa, cum ar fi Associated Press, Die Zeit (Germania) sau EFE (Spania), au subliniat trecutul său diplomatic și implicarea masivă în procesul de aderare a României la OCDE.

Acesta este al patrulea candidat însărcinat să conducă un guvern de la prăbuşirea coaliţiei, în luna mai.

Nominalizarea diplomatului Luca Niculescu vine la mai puțin de o săptămână după ce parlamentarii au respins un nou Cabinet propus de Siegfried Mureșan, cel de-al treilea prim-ministru desemnat al lui Nicușor Dan, sperând să pună capăt blocajului prelungit. La Palatul Cotroceni, Nicușor Dan l-a descris pe Niculescu drept persoana cu cele mai mari șanse de a asigura o majoritate parlamentară și a spus că este „vital și urgent ca România să aibă un guvern”.

Reacțiile din străinătate

În România, președintele Nicușor Dan a nominalizat un nou șef al guvernului pentru a patra oară. Politicianul proeuropean l-a propus pe diplomatul independent în vârstă de 55 de ani și fostul jurnalist Luca Niculescu drept noul prim-ministru, scrie publicația germană Die Zeit.

„În vârstă de 55 de ani și fără afiliere politică, Niculescu candidează după ce a ocupat funcția de secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe și a activat, începând din 2002, în calitate de coordonator al procesului de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)”, conform agenției spaniole EFE.

Criza politică a cuprins România din mai, când premierul Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură depusă în comun de Partidul Social Democrat, sau PSD, care făcea parte din coaliția de guvernare, și partidul de opoziție naționalistă Alianța pentru Unirea Românilor, sau AUR. În urma noii nominalizări, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că noua propunere a lui Dan „continuă să sfideze aritmetica parlamentară” și a spus că partidul său va convoca o ședință a Biroului Permanent Național pentru a analiza propunerea.

„Președintele României nominalizează al patrulea premier desemnat, în încercarea de a pune capăt crizei prelungite”, a titrat și Associated Press.

Luca Niculescu, în vârstă de 55 de ani, secretar de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și coordonator național pentru procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică din 2022, este propunerea președintelui pentru funcția de prim-ministru, scrie AP.

Criza politică a cuprins România din mai, când premierul Ilie Bolojan a fost demis printr-o moțiune de cenzură depusă în comun de Partidul Social Democrat, sau PSD, care făcea parte din coaliția de guvernare, și partidul de opoziție naționalistă Alianța pentru Unirea Românilor, sau AUR. În urma noii nominalizări, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că noua propunere a lui Dan „continuă să sfideze aritmetica parlamentară” și a spus că partidul său va convoca o ședință a Biroului Permanent Național pentru a analiza propunerea, mai precizează sursa citată.

Un diplomat de rang înalt va încerca să formeze un nou guvern în calitate de prim-ministru al României, într-o încercare de a pune capăt unui impas de cinci luni care ameninţă stabilitatea economică şi politică a ţării, scrie și POLITICO.

Analizele externe arată că noul premier desemnat este privit ca o soluție de compromis necesară pentru a depăși blocajul instituțional, a proteja stabilitatea economică a României și a menține angajamentele sale internaționale.