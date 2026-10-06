Corepondent Știrile ProTV: „Sunt, iată, 90 de minute de când această procedură a perchezițiilor informatice a debutat la DIICOT. Prima care a ajuns a fost Cristela Georgescu, iar apoi, la aproximativ un sfert de oră, adus cu duba din arestul poliției, după o săptămână petrecută în spatele gratiilor, și Călin Georgescu. Este o procedură extrem de importantă în economia acestui caz care a dus la arestarea preventivă a fostului candidat la prezidențiale pentru acuzații de constituire de grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Practic, procurorii DIICOT care instrumentează această investigație vor să vadă dacă în telefoanele ridicate în timpul perchezițiilor de acum două săptămâni există sau nu informații relevante pentru caz, în special corespondență. Acum sunt momentele în care sunt extrase toate fișierele din telefoanele mobile, pentru ca apoi specialiștii să le analizeze în detaliu pentru a-și da seama dacă există sau nu probe importante pe care să le folosească apoi în acest dosar. Pe de altă parte, aceasta este prima oară când soții Cristela și Călin Georgescu au posibilitatea să se reîntâlnească după arestarea preventivă. De altfel, astăzi este ziua în care Călin Georgescu poate să primească vizite în arestul poliției, însă sunt șanse mari ca această întâlnire să se consume chiar în biroul anchetatorilor de la DIICOT. Între timp, afară, protestatarii continuă să-i scandeze numele lui Călin Georgescu și să-i clameze nevinovăția. O nevinovăție pe care însuși Georgescu și-a clamat-o de fiecare dată, respingând categoric acuzațiile ce-i sunt aduse de procurorii DIICOT. Iar aici, încă de dimineață, este desfășurat un impresionant dispozitiv de ordine publică al Jandarmeriei, tocmai pentru ca forțele de ordine să combată orice risc de a apărea incidente, așa cum s-a întâmplat ieri, când socrul lui Călin Georgescu părăsea sediul DIICOT, tot după o percheziție informatică, unul dintre simpatizanți a agresat doi jurnaliști, doi cameramani, motiv pentru care polițiștii l-au reținut pentru acuzații de loviri și alte violențe, dar și tulburarea liniștii și ordinii publice”.