Regina Camilla, apariție plină de eleganță la un eveniment organizat la Westminster Abbey. GALERIE FOTO

Stiri Mondene
17-10-2025 | 08:35
Regina Camilla
Getty

Regina Camilla a ales o ținută elegantă, de culoare verde, în timp ce a reprezentat familia regală la Westminster Abbey, unde a participat la Serviciul Național al Recoltei Westminster.

autor
Ioana Andreescu

Soțul ei, regele Charles, în vârstă de 76 de ani, și-a petrecut după-amiaza întâlnindu-se cu oficiali australieni.

Regina, în vârstă de 78 de ani, părea încântată în timp ce se plimba alături de decanul bisericii Westminster și de primarul orașului Westminster, Paul Dimoldenberg.

Anul acesta, Serviciul Național al Recoltei Westminster s-a concentrat pe autosuficiența alimentară, risipa de alimente și sărăcia alimentară – toate fiind subiecte pe care atât Camilla, cât și Charles le tratează cu mare seriozitate.

Slujba a fost organizată în concordanță cu Ziua Mondială a Alimentației

Slujba a fost organizată în concordanță cu Ziua Mondială a Alimentației și a reunit participanți din comunitățile locale, organizații caritabile care combat risipa alimentară și grupuri de voluntari, inclusiv organizația City Harvest, care „recuperează” și redistribuie alimente comestibile și hrănitoare.

Citește și
regina Camilla
Regina Camilla a împlinit 78 de ani. Portretul aniversar a fost făcut la reședința privată a soției regelui Charles. FOTO

Camilla a părut bine dispusă la sosirea la evenimentul de la Westminster, fotografiile surprinzând-o afișând un zâmbet strălucitor.

Pășind în fața bisericii Westminster, a zâmbit sub o pălărie verde-smarald, accesorizată cu un detaliu din catifea.

Încasări sub așteptări după reforma din Sănătate. Doar 1 din 6 coasigurați au ales să își plătească din buzunar contribuția

Sursa: Daily Mail

Etichete: eveniment, aparitie, charles, Regina Camilla,

Dată publicare: 17-10-2025 08:35

Articol recomandat de sport.ro
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Informație cumplită despre un fost mare sportiv: a fost găsit spânzurat în propria casă! Unde fusese văzut ultima dată
Citește și...
Regele Charles al III-lea și regina Camilla, prima întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Când va avea loc vizita
Stiri externe
Regele Charles al III-lea și regina Camilla, prima întâlnire cu Papa Leon al XIV-lea la Vatican. Când va avea loc vizita

Regele Charles al III-lea, șeful Bisericii Anglicane, și regina Camilla vor efectua o vizită de stat la Vatican, la sfârșitul lunii octombrie, pentru a se întâlni cu Papa Leon al XIV-lea, a anunțat, sâmbătă, Palatul Buckingham.

Regina Camilla a împlinit 78 de ani. Portretul aniversar a fost făcut la reședința privată a soției regelui Charles. FOTO
Stiri externe
Regina Camilla a împlinit 78 de ani. Portretul aniversar a fost făcut la reședința privată a soției regelui Charles. FOTO

Soţia regelui Charles al III-lea al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, regina Camilla, a împlinit joi vârsta de 78 de ani, ocazie cu care a dat publicităţii un nou portret fotografic, a informat Palatul Buckingham într-un comunicat, transmite EFE.

Regina Camilla, ținute pline de eleganță la Royal Ascot 2025. Moment de agitație în prima zi a evenimentului. GALERIE FOTO
Stiri Mondene
Regina Camilla, ținute pline de eleganță la Royal Ascot 2025. Moment de agitație în prima zi a evenimentului. GALERIE FOTO

Marți, în cea de-a doua zi a prestigiosului eveniment Royal Ascot 2025, regina Camilla a ales o ținută verde smarald, completată cu o pălărie asortată.

Recomandări
Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori
Stiri actuale
Surse: Șefa Spitalului Militar, sub control judiciar. Cauțiune de 1 milion de lei impusă de procurori

Comandantul Spitalului Militar Central din Bucureşti, generalul-maior Florentina Ioniţă-Radu, a fost plasată, joi, de procurorii DNA sub control judiciar cu o cauţiune de 1 milion de lei, au precizat surse judiciare.

Încasări sub așteptări după reforma din Sănătate. Doar 1 din 6 coasigurați au ales să își plătească din buzunar contribuția
Stiri Sanatate
Încasări sub așteptări după reforma din Sănătate. Doar 1 din 6 coasigurați au ales să își plătească din buzunar contribuția

Vin vești îngrijorătoare din Sănătate. Puțin peste 100.000 de români, din cei 650.000 care au fost coasigurați, au plătit în ultima lună, din buzunar, contribuția de sănătate.

Trump face o dezvăluire despre Putin: ”Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele”
Stiri externe
Trump face o dezvăluire despre Putin: ”Am văzut multe lucruri de necrezut, iar acesta se numără printre ele”

Donald Trump a vorbit două ore la telefon, joi seară, cu Vladimir Putin. Cei doi au căzut de acord să se întâlnească cât mai curând în Ungaria, la Budapesta.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Octombrie 2025

43:54

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 16 Octombrie 2025

01:31:10

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Octombrie 2025

01:44:05

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28