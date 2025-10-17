Regina Camilla, apariție plină de eleganță la un eveniment organizat la Westminster Abbey. GALERIE FOTO

Regina Camilla a ales o ținută elegantă, de culoare verde, în timp ce a reprezentat familia regală la Westminster Abbey, unde a participat la Serviciul Național al Recoltei Westminster.

Soțul ei, regele Charles, în vârstă de 76 de ani, și-a petrecut după-amiaza întâlnindu-se cu oficiali australieni.

Regina, în vârstă de 78 de ani, părea încântată în timp ce se plimba alături de decanul bisericii Westminster și de primarul orașului Westminster, Paul Dimoldenberg.

Anul acesta, Serviciul Național al Recoltei Westminster s-a concentrat pe autosuficiența alimentară, risipa de alimente și sărăcia alimentară – toate fiind subiecte pe care atât Camilla, cât și Charles le tratează cu mare seriozitate.

Slujba a fost organizată în concordanță cu Ziua Mondială a Alimentației și a reunit participanți din comunitățile locale, organizații caritabile care combat risipa alimentară și grupuri de voluntari, inclusiv organizația City Harvest, care „recuperează” și redistribuie alimente comestibile și hrănitoare.

Camilla a părut bine dispusă la sosirea la evenimentul de la Westminster, fotografiile surprinzând-o afișând un zâmbet strălucitor.

Pășind în fața bisericii Westminster, a zâmbit sub o pălărie verde-smarald, accesorizată cu un detaliu din catifea.

