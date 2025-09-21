Regele Charles, în vizită la cea mai vârstnică persoană din lume. Ce i-a spus femeia de 116 ani

21-09-2025 | 15:08
regele charles si cea mai in varsta persoana din lume
Profimedia

Regele Charles s-a întâlnit cu cea mai vârstnică persoană din lume – care i-a spus că își amintește de investitura lui ca Prinț de Wales, de acum mai bine de 50 de ani – când „toate fetele erau îndrăgostite de el”.

Ethel Caterham a devenit cea mai vârstnică persoană din lume la 116 ani, în aprilie, după moartea călugăriței braziliene, sora Inah Canabarro Lucas, scrie Sky News.

Ea și-a sărbătorit ziua de naștere în august, în liniște, alături de familie, dar a spus că ar marca momentul cu adevărat doar dacă Regele Charles ar veni în vizită.

Acesta i-a făcut pe plac și a vizitat-o joi, la căminul ei de bătrâni din Lightwater, Surrey, la scurt timp după întânirea cu președintele american Donald Trump.

Vorbindu-i din fotoliul ei, Ethel i-a spus: „Îmi amintesc când mama dumneavoastră v-a încoronat la Castelul Caernarfon. Și toate fetele erau îndrăgostite de dumneavoastră și voiau să se mărite cu dumneavoastră.”

Regele, în vârstă de 76 de ani, a ridicat din sprâncene, iar una dintre nepoatele doamnei Caterham, Kate Henderson, a intervenit spunând: „Chiar așa spuneai zilele trecute, nu-i așa? Ai zis: ‘Prințul Charles era atât de chipeș. Toate fetele erau îndrăgostite de el.’ Un adevărat prinț – și acum rege.”

El a glumit în replică: „Da, ei bine, tot ce a mai rămas din el, oricum.”

Mai multe felicitări de la rege

Caterham a primit 17 felicitări de ziua ei de la rege și de la regretata sa mamă, Regina Elisabeta a II-a, de când a împlinit 100 de ani.

În 2023, a apărut pe pagina oficială de Instagram a Familiei Regale, unde a fost filmată primindu-și a 114-a felicitare de la Rege.

Când a doborât recordul de cea mai vârstnică persoană din lume, mai devreme anul acesta, a primit o scrisoare de felicitare semnată de Majestatea Sa.

Cine este cea mai în vârstă persoană din lume

Ethel Caterham s-a născut la 21 august 1909, în Shipton Bellinger, Hampshire, fiind a doua cea mai mică dintre opt frați.

Ea este ultima persoană în viață care a fost supusă a lui Edward al VII-lea, care a murit în mai 1910.

La 18 ani a plecat în India, unde a lucrat ca bonă pentru o familie de militari, revenind după trei ani.

Ulterior, l-a cunoscut pe soțul ei, Norman, locotenent-colonel în armata britanică, la o cină în 1931.

Cei doi s-au mutat din Salisbury în Gibraltar și Hong Kong, unde el era staționat, iar ea a deschis o grădiniță. Au avut două fiice, ambele decedate între timp.

Norman a murit în 1976, iar una dintre surorile ei, Gladys, a trăit până la 104 ani.

Doamna Caterham a condus mașina până la 97 de ani, a jucat bridge mult după 100 de ani și a supraviețuit coronavirusului în 2020, la vârsta de 110 ani.

