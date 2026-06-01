Rusia a lansat 8.150 de drone cu rază lungă de acţiune asupra Ucrainei în luna mai, adică cu 24% mai multe decât în aprilie, potrivit unei compilaţii de date publicate zilnic.

Numărul de rachete ruseşti este, de asemenea, unul dintre cele mai mari de la începutul conflictului: 211 în mai, inclusiv o rachetă balistică de tip Oreşnik cu rază intermediară de acţiune, capabilă să transporte focoase nucleare, utilizată pentru a treia oară de la începutul invaziei ruse în 2022.

Acest număr record de atacuri cu drone cu rază lungă de acţiune a fost înregistrat în pofida unui armistiţiu de trei zile care a început pe 9 mai şi care a suscitat pentru scurt timp speranţe privind reluarea procesului de negocieri pentru încheierea războiului.

Moscova şi Kievul s-au acuzat reciproc de încălcarea armistiţiului anunţat de preşedintele american Donald Trump.

Rusia a lansat la mijlocul lunii mai unul dintre cele mai puternice atacuri asupra capitalei ucrainene, când o rachetă a distrus cea mai mare parte a unui imobil de locuinţe, făcând peste 20 de morţi.

Kievul afirmă că a interceptat 91% din dronele şi rachetele ruseşti în luna mai.

Ucraina a dezvoltat un sistem inovator de apărare antiaeriană împotriva dronelor, dar rămâne dependentă de aprovizionarea aliaţilor occidentali pentru a se apăra împotriva atacurilor cu rachete.

Oficialii ucraineni au avertizat în repetate rânduri că stocurile de muniţie pentru sistemele antirachetă sunt insuficiente.

Preşedintele Volodimir Zelenski i-a cerut omologului său american, la sfârşitul lunii mai, să furnizeze Ucrainei mai multe rachete pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot, în timp ce Moscova ameninţă că va continua să-şi intensifice atacurile.

Războiul din Orientul Mijlociu, în care aliaţii SUA au folosit cantităţi mari de muniţii de apărare antiaeriană pentru a proteja zone din Golf, a exacerbat o penurie cu care se confruntă Ucraina de la începutul invaziei ruse.

Donald Trump şi-a început al doilea mandat prezidenţial anul trecut, promiţând să pună capăt conflictului dintre Rusia şi Ucraina în câteva zile. Însă negocierile se află în impas.