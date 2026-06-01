”În jurul orei 15:40, prin apel la 112 a fost anunţat faptul că doi copii s-au urcat pe un vagon de tren staţionat în Gara din oraşul Târgu-Neamţ. La locul solicitării au fost alocate forţe şi mijloace de intervenţie de la Detaşamentul de pompieri Târgu-Neamţ, SAJ şi IPJ”, anunţă, luni, ISU Neamţ.

Sursa citată a precizat că, ajunse la locul indicat, forţele de intervenţie au constatat că un copil în vârstă de aproximativ 12 ani, care s-a urcat pe vagonul trenului a fost electrocutat.

”Băiatul, cu arsuri pe o suprafaţă mare a corpului, a fost preluat de un echipaj de la SAJ şi transportat la spital”, a mai transmis sursa citată.

Celălalt copil nu a fost rănit.