Incidentul s-a petrecut în centrul localității Chișcani. Cei doi, spun polițiștii, aveau un conflict mai vechi. Surse din anchetă spun că, în timpul audierilor, atacatorul, un tânăr de 22 de ani, ar fi declarat că victima i-ar fi făcut avansuri iubitei sale.

Duminică seară s-au întâlnit pe stradă, iar fără să stea pe gânduri, s-ar fi repezit asupra bărbatului de 24 de ani și l-ar fi înjunghiat în brațul drept. Prin zonă trecea o ambulanță, iar echipajul medical a intervenit imediat. Bărbatul a primit îngrijiri și a fost dus la spitalul din Brăila. Din păcate, este în stare gravă.

Agresorul a fost reținut pentru 24 de ore și, în aceste momente, este prezentat instanței cu propunerea de arestare preventivă. Este acuzat de vătămare corporală și tulburarea ordinii publice.