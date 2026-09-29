Peste 600.000 de persoane au vizitat parcul de pe malul apei după ce rechinul, botezat Bukang-i, a fost observat pentru prima dată în canal, pe 18 septembrie.

Specialiștii cred că este vorba despre un exemplar de rechin din specia Carcharhinus brachyurus, care ar fi urmărit prada din mare până în canal, scrie The Guardian.

Garda de Coastă a încercat încă din prima zi să determine rechinul să părăsească zona, însă operațiunea a fost suspendată după șase ore, la recomandarea specialiștilor. Aceștia au avertizat că forțarea animalului ar putea să-l rănească sau să-l facă agresiv.

Marți, ambarcațiunile Gărzii de Coastă au încercat din nou să-l împingă spre ieșirea canalului, folosind jeturi de apă. Metoda a fost inspirată de operațiunea prin care un mare rechin alb a fost salvat din apele puțin adânci de lângă Massachusetts, în 2004.

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