"Putem avea un parcurs de creştere economică care să ne asigure continuarea convergenţei spre standardul de viaţă occidental doar dacă avem mare grijă de echilibrele macroeconomice. Şi aş putea să repet această frază importantă. Dacă nu vom asigura aceste echilibre, nu vom putea asigura durabilitatea unui parcurs economic solid. Mai mult de atât, sustenabilitatea, şi doresc să subliniez acest lucru, este esenţială şi pentru adoptarea euro", a declarat Mugur Isărescu, marţi, la evenimentul de lansare a volumului "Sustenabilitatea financiară - de la deficite la convergenţă nominală".

El a povestit că în urmă cu mai mulţi ani unei ţări i-a fost respinsă intrarea în zona euro din cauza inflaţiei şi a deficitului bugetar.

"Am participat în urmă cu mai mulţi ani la o şedinţă a Consiliului General al Băncii Centrale Europene, în care o ţară doritoare să intre în zona euro şi-a prezentat criteriile de convergenţă nominală, toate îndeplinite pe hârtie. Şi preşedintele BCE-ului de atunci, Jean-Claude Trichet, a spus: "Aveţi doi indicatori care, după toate elementele nu vor rămâne, nu sunt sustenabili: inflaţia şi deficitul bugetar. Şi i-a amânat cu toată durerea pe care am văzut-o atunci pe faţa guvernatorului ţării, care dorea intrarea în zona euro, de fapt se cerea intrarea în ERM II, în mecanismul cursurilor de schimb", a subliniat guvernatorul BNR.

El a mai declarat că fluctuaţiile inerente ale economiei trebuie atenuate de politicile macroeconomice.

"Când se pierde din vedere faptul că fluctuaţiile inerente într-o economie de piaţă, fluctuaţiile inerente ale economiei trebuie atenuate de politicile macroeconomice, nicidecum alimentate, economia tinde să evolueze pe traiectorii bulversante pentru societate. Cu atât mai mult într-un context internaţional, cu numeroase incertitudini şi reaşezări geopolitice şi economice, aşa cum este contextul actual", a precizat Mugur Isărescu.

El a mai avertizat că trebuie evitate politicile prociclice.

"Şi aş adăuga aici, să îmi amintesc şi eu şi dumneavoastră câte discuţii au fost pentru, să spun aşa, un cuvânt sau două cuvinte care par o păsărească în limbajul nostru: să nu avem politici prociclice. Evitaţi politicile prociclice. Evitaţi ca atunci când economia creşte să mai introduceţi stimulente în economie. Păstraţi exact ca în proverbul românesc «Vara se face sania şi iarna trăsura», păstraţi elementele de stimulent pentru perioadele în care economia, inerent, intră în descreştere. Probabil că nici noi, şi trebuie să recunoaştem aici, nu am încercat să explicăm mai bine această chestiune esenţială a politicilor într-o economie de piaţă. Ne-am oprit la acest barbarism prociclic, anticiclic şi am crezut că lumea înţelege rapid despre ce este vorba. Şi n-a fost aşa", a mai declarat guvernatorul BNR.

El a adăugat că parcursul de consolidare fiscal-bugetară este esenţial pentru credibilitatea României.

"De la bun început, în lucrarea «Sustenabilitatea financiară de la deficite la convergenţa nominală» se subliniază că aceasta este menită să răspundă unei priorităţi cheie pentru România. Parcursul de consolidare fiscal-bugetară este esenţial pentru credibilitatea României. Credibilitatea se dobândeşte greu şi se pierde uşor. E aproape un pleonasm, iar pierderea credibilităţii poate avea consecinţe mult mai severe decât cele de deteriorare a unui anumit indicator macroeconomic. Este necesar ca politicile economice să fie atent calibrate, predictibile şi deci credibile", a mai afirmat Isărescu.