Leah Stewart, în vârstă de 34 de ani, a fost atacată în luna iunie, la Coogee Beach, iar rechinul a mușcat-o de coapsă și de brațe, provocându-i pierderi masive de sânge și răni atât de grave, încât medicii au fost nevoiți să-i amputeze brațul stâng, relatează news.ro, care citează BBC.

Mama unei fetițe, Stewart spune că în acele momente s-a agățat de gândul că trebuie să supraviețuiască pentru fiica ei. A urmat o luptă disperată cu rechinul, despre care spune că a fost ca o confruntare cu un „dinozaur”.

Față în față cu un rechin de patru metri

Atacul s-a produs după ce Stewart își încheiase obișnuita sesiune de înot de sâmbătă dimineața și se îndrepta spre țărm. Din spatele ei s-a auzit un țipăt, iar când s-a întors, a văzut o înotătoare uriașă apropiindu-se.

„Am auzit o fată în spatele meu… un țipăt ascuțit. M-am întors și am văzut o înotătoare uriașă, uriașă în spatele ei. Era imensă”, a povestit ea pentru emisiunea „60 Minutes” a postului Nine Network.

Dimensiunea înotătoarei i-a dat imediat de înțeles că nu era vorba despre un delfin.

„M-am uitat la mărimea aripii și mi-am dat seama că nu era un delfin”, a spus Stewart.

Câteva secunde mai târziu, rechinul se afla chiar în fața ei și continua să se apropie.

„Ne priveam față în față”

Stewart a descris rechinul drept o apariție înfiorătoare. Animalul avea ochi mici și negri, iar gura și dinții erau uriași.

„Ne priveam față în față”, a spus femeia, precizând că, la un moment dat, rechinul se afla la aproximativ 30 de centimetri de ea.

În mod surprinzător, chiar și atunci a reușit să rămână suficient de calmă pentru a reacționa.

„Sunt dreptace, așa că m-am gândit: «Hai să dau un croșeu de stânga»”, a povestit ea.

A încercat să lovească animalul, dar rechinul i-a prins brațul stâng.

„Am încercat să lovesc cu brațul stâng, iar rechinul m-a prins de antebraț și mi-a sfâșiat pielea, mușchii, totul… a rămas o gaură mare între antebraț și mână.”

Gândul la fiica ei i-a dat putere

Rechinul a continuat atacul și a tras-o pe Stewart sub apă, apucând-o de picior. Pentru câteva clipe, femeia a crezut că nu va supraviețui.

„Mi-a trecut prin minte: «Asta e, așa o să mor», iar apoi m-am gândit la [fiica mea] August și mi-am dat seama că nu va mai avea o mamă, că va crește fără mamă”, a spus ea, încercând să-și stăpânească lacrimile.

Apoi, instinctul de supraviețuire a preluat controlul.

„Știam pur și simplu că nu o pot părăsi... Știu că sună ciudat, dar parcă mi-am impus să mă întorc.”

Stewart spune că fiecare lovitură dată rechinului a fost extrem de dificilă.

„Probabil că i-am dat o lovitură foarte bună, așa că m-a lăsat în pace. A fost cel mai greu lucru din lume, dar m-am luptat să ies de acolo.”

Ea a descris lupta cu animalul ca fiind similară cu lovirea unui zid de cărămidă.

Alți înotători au reușit să o tragă pe Stewart până la mal, de unde a fost transportată de urgență la spital. Medicii au plasat-o în comă indusă, iar femeia a trecut prin 12 de operații.

Atacul i-a schimbat radical viața, însă Stewart spune că nu vrea ca experiența să devină definiția ei.

Nu vrea să fie cunoscută drept „fata care a fost atacată pe plajă”, ci ca femeia care a luptat pentru viața ei.

„Sunt femeia care a lovit rechinul în față”, a spus Stewart.