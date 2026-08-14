Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au crezut că este un rechin și au alergat spre mal. Ce era, de fapt, în apă | VIDEO

În scurt timp, misterul a fost lămurit: nu era niciun rechin, ci un ton uriaș, de aproximativ 295 de kilograme.

Din cauza dimensiunilor și a modului în care se mișca, peștele putea fi ușor confundat cu un rechin. Unul dintre turiști a fost surprins încercând să înoate cât mai repede spre siguranță, în timp ce alți oameni au alergat spre apă pentru a vedea creatura de aproape.

Scenele au fost surprinse pe plaja Ancon, de pe Golden Mile din Marbella. În imaginile filmate acolo, peștele se zbate violent în apa puțin adâncă, în timp ce oamenii se adună pe mal pentru a vedea ce se întâmplă, scrie Daily Mail.

🐟 Susto en la playa Marbella por la aparición de un gran pez junto a la orilla. La aparición del pez, al parecer un atún, ha ocurrido en la playa del Ancón de la localidad marbellí este sábado. 📱 Más información en https://t.co/XrOoC7il3m #PlayaMarbella #Susto #Pez #Orilla pic.twitter.com/wMTNVDAfb5

Peștele încerca să se întoarcă în larg, dar se zbătea cu greu în apa puțin adâncă. Între timp, tot mai mulți oameni se strânseseră pe plajă.

Apa s-a făcut roșie

Situația a devenit și mai dramatică atunci când apa din jurul peștelui s-a colorat în roșu. Tonul sângera la nivelul branhiilor, iar martorii cred că acesta ar fi putut fi rănit de un echipament de pescuit sau în urma unei coliziuni cu un skijet.

După ce și-au dat seama că nu au de-a face cu un prădător și că animalul era, de fapt, în dificultate, mai mulți turiști au încercat să-l ajute.

Aceștia ar fi folosit șezlonguri și scaune de plajă pentru a împinge tonul spre apa mai adâncă, astfel încât să poată reveni în larg.

Sperietura unuia dintre înotători a devenit rapid subiect de comentarii pe rețelele sociale. Naționalitatea acestuia nu era cunoscută în momentul relatării.

„Dacă aș fi fost acel înotător, aș fi făcut infarct. Arată exact ca un rechin”, a scris un utilizator.

Acesta a făcut și o trimitere la celebrul film „Fălci”, regizat de Steven Spielberg în 1975: „Tot ce mai lipsea era muzica din «Fălci».”