”Dacă acordul pe care l-am încheiat este semnat, va fi, evident, o soluţie mai bună şi mai fericită pentru toată lumea”, a declarat presei avocata Beatriz Duro, care salută ”rezultatul mobilizării sociale”.

”Să sperăm că acest acord, acest mod diferit de a pune capăt acestui tip de situaţii, care din nefericire sunt trăite zilnic în ţară, contribuie la schimbarea paradigmei în domeniul locuinţelor în general”, a adăugat ea.

Potrivit Sindicatului Chiriaşilor din Madrid, Maricarmen Abascal a fost obligată să părăsească locuinţa în care trăia de peste 70 de ani, după ce societatea imobiliară proprietară a crescut chiria lunară cu 275%, la 2.650 de euro (3.000 de dolari).

Avocata Beatriz Duro a anunţat că a existat ”bunăvoinţă de ambele părţi” şi că chiria va fi ”asemănătoare celei pe ea care o plătea înainte”.

Pensionara, care a devenit un simbol al crizei locuinţelor după ce a fost evacuată, se va putea întoarce în apartamentul său din cartierul înstărit Retiro, la Madrid, după ce va fi externată de la spital, unde primea îngrijiri din cauza epuizării, a avocata.