Potrivit rudelor, în seara zilei de 20 septembrie, un polițist din localitate a răspuns unei sesizări făcute de vecini și a venit să-l ia pe Vladimir din apartamentul în care se afla în vizită. Ulterior, polițistul l-ar fi dus la domiciliul său pentru a-și lua pașaportul, potrivit Meduza.

Ce susține familia bărbatului

Familia susține că Vladimir a fost ținut toată noaptea la secția de poliție, unde ar fi fost pus să consume alcool și obligat să semneze documente pentru încheierea unui contract de serviciu militar.

A doua zi, bărbatul a fost dus la centrul militar de recrutare, unde ar fi petrecut aproximativ două ore semnând documente. Pe drum, i s-ar fi dat din nou alcool, iar la centrul de recrutare, lui Vladimir, care are probleme de vedere, i s-ar fi refuzat ochelarii, astfel încât să nu poată vedea ce documente semnează, potrivit familiei sale. Ulterior, bărbatul a fost trimis la un control medical.

Soția lui Vladimir a mers la centrul militar de recrutare pentru a-și lua soțul acasă, însă polițistul din localitate ar fi refuzat să-l lase să plece, susținând că femeia „împiedică semnarea unui contract cu Forțele Militare Speciale”.

Cum a scăpat

În cele din urmă, Vladimir a fost eliberat după efectuarea controlului medical, în momentul în care i s-a permis să iasă să fumeze. Soția sa îl aștepta afară și l-a dus acasă cu mașina. Documentele lui Vladimir i-au fost restituite, însă, ulterior, potrivit familiei, polițistul ar fi rămas în apropierea locuinței sale și le-ar fi spus rudelor că bărbatul este acum „luat în evidență” și nu mai poate evita recrutarea.

Potrivit fiicei lui Vladimir, cel puțin 17 bărbați ar fi fost duși cu forța la centrul militar de recrutare din Ust-Kut în ultimele două săptămâni. Ea a mai spus că a auzit că polițiștii primesc compensații financiare pentru sprijinirea recrutării de persoane pentru serviciul militar. Fiica nu a prezentat dovezi în acest sens, însă a solicitat Parchetului să investigheze aceste acuzații.

În luna iunie, publicația Ust-Kut24 a relatat despre mai multe cazuri în care bărbați în uniforme militare ar fi strâns persoane cu antecedente penale sau cu dizabilități din oraș și le-ar fi dus cu forța la centrele militare de recrutare.