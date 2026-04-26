Premierul canadian Mark Carney s-a declarat „liniștit” să afle că toată lumea este „teafără”.

„Sunt liniștit să aflu că președintele, Prima Doamnă și toți invitații sunt teferi în urma focurilor de armă raportate în această (sâmbătă) seară la Dineul Corespondenților de la Casa Albă, la Washington”, a scris pe X Mark Carney.

„Violența politică nu are ce căuta într-o democrație. Mă gândesc la toți cei care au fost bulversați de acest eveniment îngrijorător”, adaugă premierul canadian, care provine din Partidul Liberal.

Șefa diplomației europene Kaja Kallas a condamnat „violența politică”.

„Violența politică nu are ce să caute într-o democrație”, a reacționat ea duminică pe X.

Ea se declară „ușurată” că persoanele care asistau la această gală de presă, inclusiv președintele american, se află în siguranță.

„Un eveniment destinat onorării presei libere nu ar trebui să se transforme într-o scenă de frică”, scrie ea.

Atacatorul a fost arestat înainte să intre în sala în care se desfășura Dineul Corespondenților de la Casa Albă.

Premierul britanic Keir Starmer s-a declarat „șocat” și a condamnat atacul.

El și-a exprimat susținerea față de participanții la dineu.

„Orice atac împotriva instituțiilor democratice sau libertății presei trebuie să fie condamnat în cei mai puternici termeni posibili”, a scris el pe X.

Premierul indian Narendra Modi le-a transmis lui Donald Trump, Primei Doamne și vicepreședintelui J. D. Vance cele mai bune urări, după incidentul de la Washington.

„Violența nu are ce căuta într-o democrație și trebuie să fie condamnată fără echivoc”, a scris el pe X.