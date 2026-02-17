Excluzând bonusurile, câştigurile au crescut în ritm anual cu 4,2% în perioada octombrie - decembrie 2025, faţă de un avans de 4,4% în perioada septembrie - noiembrie 2025.

La companiile private, câştigurile au urcat în ritm anual cu 3,4% în perioada octombrie - decembrie 2025, faţă de o expansiune de 3,6% în perioada septembrie - noiembrie 2025. Indicatorul care arată evoluţia salariilor la companiile private este urmărit cu atenţie de Banca Angliei (BoE) înaintea deciziilor de politică monetară.

Salariile cresc mai lent în sectorul privat

Rata şomajului în Marea Britanie a urcat la 5,2% în perioada octombrie - decembrie 2025, de la 5,1% în perioada septembrie - noiembrie 2025. Este cel mai ridicat nivel începând din ianuarie 2021, şi, excluzând perioada pandemiei, cel mai ridicat începând din toamna lui 2015. Numărul şomerilor a ajuns la 1,883 milioane, la finalul lui 2025, arată datele ONS.

Rata angajării s-a situat la 75%, în timp ce numărul total de angajaţi a ajuns la 34,244 milioane.

Numărul locurilor de muncă vacante a crescut cu 2.000, la 726.000, în perioada noiembrie 2025 - ianuarie 2026.

Tinerii sunt cei mai afectați de șomaj

„Datele arată o activitate slabă în domeniul angajărilor, din ce în ce mai mulţi oameni care nu aveau un loc de muncă îşi caută acum în mod activ o slujbă", a apreciat Liz McKeown, director în cadrul ONS.

Cei mai afectaţi de dificultăţile de pe piaţa forţei de muncă sunt tinerii, informează ONS. Rata şomajului în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 24 de ani a urcat la 16,1% în perioada octombrie - decembrie 2025, cel mai ridicat nivel de la începutul lui 2015.

Conform datelor think tank-ului The Resolution Foundation, şomajul în rândul tinerilor din Regatul Unit este acum mai ridicat decât media UE, pentru prima dată de când s-a început colectarea datelor, în 2000, rata şomajului în blocul comunitar fiind de 14,9% la finalul lui 2025.

Datele ONS mai arată că numărul de angajaţi aflaţi pe statele de plată a scăzut cu 6.000 în decembrie 2025, iar datele provizorii din ianuarie arată un declin de 11.000, la 30,3 milioane.

Banca Angliei își revizuiește prognozele economice

Analiştii apreciază că datele ONS ar putea determina Banca Angliei să reducă luna viitoare dobânda de politică monetară de la 3,75% la 3,50%.

Luna aceasta, Banca Angliei a decis să menţină nemodificată dobânda de politică monetară la 3,75%, în linie cu previziunile analiştilor, dar a anunţat că ritmul de creştere al economiei britanice va fi mai lent decât se estima anterior, iar situaţia pe piaţa muncii se va înrăutăţi.

Banca Angliei a înrăutăţit previziunile privind creşterea economiei britanic în acest an la 0,9%, de la un nivel de 1,2% previzionat anterior, şi la 1,5% anul viitor, de la un nivel de 1,6% prognozat anterior.

De asemenea, rata şomajului în Marea Britanie ar urma să se situeze la 5,3% anul acesta, de la un nivel de 5,1% previzionat anterior.

Fondul Monetar Internaţional estimează o creştere de 1,3% a economiei britanice în 2026, un nivel similar cu cel din 2025.

Numărul șomerilor din România, în creștere

Numărul șomerilor este în creștere în România. În luna octombrie, peste 487.000 de persoane fără un loc de muncă erau în evidența agențiilor Forțelor de Muncă.

Este cel mai ridicat nivel al șomajului din ultimii patru ani, comparabil cu perioada pandemiei, când economia a fost puternic afectată. Cele mai îngrijorătoare cifre vin din rândul tinerilor. Rata șomajului pentru grupa 15–24 de ani rămâne extrem de ridicată, la 26,9%, semn că mulți dintre ei nu reușesc să intre pe piața muncii și apelează la acest ajutor de la stat.