Gestul făcut de norvegianul Atle Lie McGrath după ce a ratat titlul olimpic. Conducea detașat în prima manșă | VIDEO
Gestul făcut de norvegianul Atle Lie McGrath după ce a ratat titlul olimpic. Conducea detașat în prima manșă | VIDEO

Creaturi bizare au fost aduse de furtuni pe o plajă din Anglia. „Trăiesc în mod normal îngropate adânc”

Stiri externe
Scoici plaja anglia 1

Creaturi ciudate, cu un singur „picior”, au fost descoperite recent de-a lungul țărmului din Studland Bay, Anglia. Specialiștii cred că acestea au ajuns pe mal din cauza ultimelor furtuni.

autor
Lorena Mihăilă

Creaturile sunt inofensive și sunt, de fapt, scoici „otter shell”. Ele au interioare cârnoase care ies în afară și sunt adesea ovale ca formă și trăiesc adânc sub fundul mării, fiind foarte rar văzute de oameni.

Un purtător de cuvânt al National Trust Purbeck Countryside a declarat pentru What’s The Jam:

„Lucruri mai ciudate decât Stranger Things pe țărmurile noastre. Pe lângă o epavă, în ultimele săptămâni au ajuns pe plajele noastre unele lucruri cu adevărat stranii. Dar cele mai ciudate trebuie să fie, fără îndoială, masele de scoici otter shell. Acestea trăiesc în mod normal îngropate adânc sub fundul mării, folosindu-și sifonul pentru a filtra planctonul și algele din apă”, scrie DailyMail.

Din păcate, majoritatea scoicilor otter shell au murit în timpul deplasării, iar multe dintre cele care au supraviețuit sunt puțin probabil să mai trăiască dacă sunt returnate în mare.

Un expert marin de la Dorset Wildlife Trust a estimat că scoicile aveau aproximativ șapte ani.

El a calculat vârsta pe baza inelelor de creștere de pe exteriorul cochiliei.

Ultimul incident dramatic în care scoici otter shell au ajuns pe plajele din Dorset a avut loc în 2018, iar populația se crede că s-a refăcut de atunci.

Sursa: Daily Mail

Etichete: scoici, plaja, Anglia,

Dată publicare:

Articol recomandat de sport.ro
Detaliul care îi aduce un milion de dolari Juttei Leerdam după aurul olimpic. De ce și-a desfăcut costumul
Detaliul care îi aduce un milion de dolari Juttei Leerdam după aurul olimpic. De ce și-a desfăcut costumul
Citește și...
Un oraș dintr-o țară europeană testează săptămâna școlară de patru zile. Numărul de ore va rămâne același
Stiri externe
Un oraș dintr-o țară europeană testează săptămâna școlară de patru zile. Numărul de ore va rămâne același

Orașul Balp, din cantonul Nerna, Elveția, lansează în vară un proiect-pilot inedit: o săptămână de școală de patru zile. Vor fi mai puține vacanțe, dar un program săptămânal adaptat pentru a-i degreva pe părinți și pe profesori.

Parlamentarii din Sri Lanka au renunțat definitiv la pensiile speciale, în urma unui vot zdrobitor
Stiri externe
Parlamentarii din Sri Lanka au renunțat definitiv la pensiile speciale, în urma unui vot zdrobitor

Legiuitorii din Sri Lanka au votat marți, cu o majoritate covârșitoare, eliminarea pensiilor proprii, în încercarea de a îndeplini o promisiune electorală cheie a guvernului marxist aflat la putere.

Rata șomajului din Marea Britanie a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii ani. „Mulți oameni care nu au un loc de muncă”
Stiri externe
Rata șomajului din Marea Britanie a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii ani. „Mulți oameni care nu au un loc de muncă”

Rata şomajului în Marea Britanie a urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii aproape cinci ani, în timp ce creşterea salariilor a încetinit din nou, arată datele publicate marţi de Oficiul Naţional de Statistică (ONS), transmit DPA şi Reuters.

Recomandări
Nicușor Dan afirmă că SUA au trecut peste decizia anulării alegerilor din 2024: ”Momentul de neîncredere a fost depășit”
Stiri Politice
Nicușor Dan afirmă că SUA au trecut peste decizia anulării alegerilor din 2024: ”Momentul de neîncredere a fost depășit”

Relația României cu SUA a traversat un episod de neîncredere după anularea alegerilor din 2024, însă „momentul a fost depășit”, afirmă președintele Nicușor Dan, care se pregătește să plece la Washington, la Consiliul pentru Pace al lui Donald Trump.

Capitala și 12 județe, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm
Vremea
Capitala și 12 județe, sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. Stratul de zăpadă poate ajunge până la 50 de cm

Meteorologii au emis cod portocaliu și galben de ninsori, viscol și polei în jumătate de țară, valabile de marți până miercuri. Stratul de zăpadă va ajunge local până la 50 cm, iar vântul va sufla rafale de până la 90 km/h.

Primele școli care se închid din cauza codului portocaliu de ninsori. Măsuri speciale pentru populație
Știri Actuale
Primele școli care se închid din cauza codului portocaliu de ninsori. Măsuri speciale pentru populație

Autorităţile din judeţul Giurgiu anunţă măsuri speciale în condiţiile în care judeţul se află sub avertizare Cod portocaliu de ninsori abundente şi viscol. Miercuri, cursurile şcolare se vor desfăşura online.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 17 Februarie 2026

48:57

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Februarie 2026

01:45:09

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 2

21:28

Alt Text!
I like IT
Ediția 2 - 2026

21:51

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

iBani

(P) Cum s-a transformat o pasiune în business: tablouri Sky Map personalizate produse în România

Sport

Și-a cerut scuze pentru ceea ce a făcut în derby-ul Inter - Juventus: ”Am exagerat! Regret”

Sport

Sorana Cîrstea, rezultat mare la Dubai! Ce au făcut Jaqueline Cristian şi Gabriela Ruse