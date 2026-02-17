Creaturi bizare au fost aduse de furtuni pe o plajă din Anglia. „Trăiesc în mod normal îngropate adânc”

Creaturile sunt inofensive și sunt, de fapt, scoici „otter shell”. Ele au interioare cârnoase care ies în afară și sunt adesea ovale ca formă și trăiesc adânc sub fundul mării, fiind foarte rar văzute de oameni.

Un purtător de cuvânt al National Trust Purbeck Countryside a declarat pentru What’s The Jam:

„Lucruri mai ciudate decât Stranger Things pe țărmurile noastre. Pe lângă o epavă, în ultimele săptămâni au ajuns pe plajele noastre unele lucruri cu adevărat stranii. Dar cele mai ciudate trebuie să fie, fără îndoială, masele de scoici otter shell. Acestea trăiesc în mod normal îngropate adânc sub fundul mării, folosindu-și sifonul pentru a filtra planctonul și algele din apă”, scrie DailyMail.