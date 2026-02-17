Individul este arestat, iar judecătorii au arestat-o marți după-amiază și pe mama băiețelului. Inițial, femeia fusese plasată sub control judiciar. Ea este acuzată acum de omor calificat.

După zeci de ore de audieri procurorii au schimbat încadrarea juridică a mamei copilului din infracţiunea de lăsare fără ajutor în forma agravantă a omorului calificat.

Declarațiile martorilor, spun anchetatorii, o încriminează și pe femeia de 24 de ani. Nu numai că ar fi fost martoră la chinurile la care a fost supus copilul, dar a și contribuit la acestea, ar fi declarat martorii audiați. Tocmai de aceea, procurorii au cerut arestarea ei preventivă, iar judecătorii au dispus arestarea pentru 30 de zile.

În spatele gratiilor se află și partenerul femeii, un bărbat de 25 de ani care este suspectat de violență în familie și omor calificat săvârșit prin cruzimi.

Crima s-a petrecut pe 12 februarie. Bărbatul care era în stare de ebrietate s-ar fi enervat pe copil și l-ar maltratat ore întregi până când copilul a murit.