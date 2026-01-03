Persoanele care au consumat zilnic aceste tipuri de lactate au avut un risc mai scăzut de demență
Persoanele care au consumat în mod regulat brânză și smântână cu un conținut mai ridicat de grăsimi au avut un risc mai mic de a dezvolta demență pe parcursul a 25 de ani.
În schimb, produsele lactate cu conținut scăzut de grăsimi și alte lactate nu au arătat o asociere clară.
Cei care au consumat zilnic 50 de grame sau mai mult de brânză cu conținut ridicat de grăsimi – aproximativ o treime de cană – au avut un risc general mai scăzut de demență, inclusiv de demență vasculară, o formă de declin cognitiv cauzată de fluxul sanguin deficitar către creier, arată studiul suedez desfășurat pe parcursul a 25 de ani, citat de ABC News.
