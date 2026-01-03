Persoanele care au consumat zilnic aceste tipuri de lactate au avut un risc mai scăzut de demență

03-01-2026 | 10:36
lactate
Persoanele care au consumat în mod regulat brânză și smântână cu un conținut mai ridicat de grăsimi au avut un risc mai mic de a dezvolta demență pe parcursul a 25 de ani.

În schimb, produsele lactate cu conținut scăzut de grăsimi și alte lactate nu au arătat o asociere clară.

Cei care au consumat zilnic 50 de grame sau mai mult de brânză cu conținut ridicat de grăsimi – aproximativ o treime de cană – au avut un risc general mai scăzut de demență, inclusiv de demență vasculară, o formă de declin cognitiv cauzată de fluxul sanguin deficitar către creier, arată studiul suedez desfășurat pe parcursul a 25 de ani, citat de ABC News.

Citiți articolul integral pe spotmedia.ro.

