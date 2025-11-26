Reacția consilierului lui Vladimir Putin după scurgerile conversațiilor sale cu trimisul american: „Este inacceptabil”

Consilierul Kremlinului pentru politică internaţională, Iuri Uşakov, a calificat drept "inacceptabile" scurgerile în media ale unor convorbiri ale sale telefonice cu trimisul special american, Steve Witkoff.

"Este inacceptabil, desigur, în cadrul acestui tip de contacte, când se discută probleme atât de grave", a declarat Uşakov presei ruse la Bişkek (Kârgâzstan), unde îl însoţeşte pe preşedintele rus Vladimir Putin într-o vizită oficială, conform agenţiei Interfax.

Uşakov a reiterat că "discuţiile sale cu Witkoff sunt confidenţiale şi nu trebuie dezvăluite", potrivit EFE.

Consilierul lui Putin a declarat că nu ştie cum să poarte negocieri cu parteneri care divulgă informaţii, motiv pentru care a afirmat că va aborda cu Witkoff divulgarea în presă a convorbirilor lor telefonice.

Agenţia Bloomberg a publicat marţi o transcriere a conversaţiei purtate pe 14 octombrie între Uşakov şi Witkoff, în care acesta din urmă îl invitase să colaboreze la un plan de pace pentru Ucraina.

Anterior, Kremlinul confirmase vizita emisarului special american Steve Witkoff săptămâna viitoare la Moscova, calificând drept "pozitive" unele puncte ale planului american privind reglementarea conflictului în Ucraina, ce urmează să fie discutat în timpul acestei vizite, potrivit AFP.

Pregătirea vizitei lui Witkoff la Moscova

"În ceea ce-l priveşte pe Witkoff, s-a ajuns la un acord preliminar privind vizita sa la Moscova săptămâna viitoare", a afirmat consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov, pentru televiziunea de stat rusă.

"Dacă Witkoff va veni, cu siguranţă va fi primit de preşedintele Federaţiei Ruse", a specificat apoi Uşakov, citat de agenţiile de presă ruse.

Preşedintele american a afirmat marţi presei, la bordul avionului său, că Steve Witkoff se va deplasa la Moscova săptămâna viitoare pentru a discuta cu Vladimir Putin despre planul de a găsi o soluţie la conflictul ucrainean.

De asemenea, Trump a menţionat posibila prezenţă acolo a ginerelui său, Jared Kushner.

"Am convenit o întâlnire cu domnul Witkoff la Moscova, sper că nu va veni singur. Vor fi prezenţi şi alţi reprezentanţi ai echipei care se ocupă de problema ucraineană", a confirmat miercuri consilierul diplomatic al lui Putin.

"Unele puncte (ale planului american) pot fi considerate pozitive, dar multe altele necesită o discuţie specială între experţi", a spus Uşakov, asigurând în acelaşi timp că Moscova nu le-a discutat încă "în detaliu cu nimeni".

"Europenii încearcă să se implice în toate aceste chestiuni, într-un mod complet inutil, mi se pare", a adăugat el.

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, respinsese deja marţi orice mediere europeană în eforturile de soluţionare a conflictului. "Astăzi, nu poate exista nicio mediere din partea Franţei sau a Germaniei", a declarat Lavrov într-o conferinţă de presă la Moscova.

Moscova apreciază poziţia Statelor Unite privind Ucraina

În schimb, Moscova "apreciază foarte mult poziţia Statelor Unite, singura ţară occidentală (...) care a prezentat iniţiative" pentru o soluţionare a situaţiei din Ucraina, a adăugat el.

Această accelerare a activităţilor diplomatice intervine în timp ce o convorbire telefonică a dezvăluită marţi de Bloomberg, din care rezulta că Steve Witkoff îi dădea sfaturi lui Iuri Uşakov despre modul în care să-i prezinte preşedintelui american un plan de reglementare a conflictului în Ucraina.

"Vorbesc destul de des cu Witkoff, dar conţinutul acestor conversaţii este confidenţial", a declarat miercuri Iuri Uşakov la televiziunea de stat rusă.

Astfel de dezvăluiri riscă să dăuneze îmbunătăţirii relaţiilor între Moscova şi Washington, care "se construiesc, într-un mod dificil", în special graţie contactelor telefonice.

Casa Albă îl apără pe Steve Witkoff

Casa Albă l-a apărat marţi seara pe trimisul special Steve Witkoff după ce a fost divulgată o conversaţie în care acesta i-ar fi spus unui oficial rus că laudele aduse preşedintelui (Donald) Trump ar ajuta la detensionarea unei convorbiri telefonice cu Vladimir Putin asupra războiului în Ucraina, potrivit EFE.

Conform transcriptului conversaţiei publicat de Bloomberg, Witkoff se pare a fost cel care a sugerat Kremlinului ca Putin să-l sune pe Trump înainte de vizita preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, la Casa Albă, în luna octombrie.

Tocmai această conversaţie i-a oferit Kremlinului ocazia de a-l presa pe Trump să nu livreze rachete de croazieră Tomahawk americane către Kiev, potrivit ziarului The Wall Street Journal.

Casa Albă nu a pus la îndoială veridicitatea transcrierii şi l-a lăudat pe Witkoff pentru discuţiile purtate cu oficialii ruşi, notează Bloomberg.

"Este ceva obişnuit", le-a spus Trump marţi seara ziariştilor aflaţi la bordul Air Force One, referindu-se la negocierile duse de Witkoff, adăugând că acesta face probabil comentarii similare şi ucrainienilor. "Asta face un negociator", a spus Donald Trump.

În convorbirea telefonică cu Uşakov, Witkoff a sugerat, de asemenea, ca Putin să-l sune pe Trump cu puţin timp înainte de vizita lui Zelenski la Casa Albă din 17 octombrie, potrivit Bloomberg.

Zelenski s-a deplasat la Washington în speranţa că Trump va autoriza transferul de rachete Tomahawk cu rază lungă de acţiune către Ucraina, o armă care ar pune multe ţinte ruseşti în vizorul Kievului.

Cu toate acestea, în cadrul convorbirii telefonice din 16 octombrie, Putin l-a avertizat pe Trump că trimiterea rachetelor Tomahawk ar duce la escaladarea războiului şi ar afecta relaţiile dintre Statele Unite şi Rusia. În cele din urmă, Putin l-a convins pe omologul său american să nu livreze rachete Tomahawk Ucrainei, potrivit unor oficiali americani.

