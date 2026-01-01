Dovezi suplimentare găsite de Rusia despre presupusul atac asupra reședinței lui Putin. Datele decodate ajung în SUA
Rusia susține că a decodat datele unei drone ucrainene doborâte și acuză Kievul că ar fi vizat o reședință prezidențială folosită de Vladimir Putin.
Moscova anunță că va transmite informațiile Statelor Unite, în timp ce Ucraina și partenerii occidentali contestă ferm versiunea rusă.
Rusia a anunțat joi că ar fi extras și decodat un fișier dintr-o dronă ucraineană doborâtă la începutul săptămânii, susținând că datele obținute indică faptul că aparatul de zbor ar fi avut ca țintă o reședință prezidențială rusă. Potrivit autorităților de la Moscova, informațiile ar urma să fie transmise Statelor Unite.
Anunțul vine după ce, luni, Rusia a acuzat Ucraina că ar fi încercat să lovească o reședință a președintelui Vladimir Putin din regiunea Novgorod, în nordul țării, folosind 91 de drone de atac cu rază lungă de acțiune. În acest context, Moscova a avertizat că își va reconsidera poziția în negocierile aflate în desfășurare cu Statele Unite privind încheierea războiului din Ucraina.
Ucraina și mai multe state occidentale au contestat însă această versiune a evenimentelor, punând sub semnul întrebării afirmațiile Rusiei.
Într-un comunicat publicat joi pe Telegram, Ministerul rus al Apărării a susținut că „decriptarea datelor de navigaţie a arătat că ţinta finală a atacului cu dronă ucrainean din 29 decembrie 2025 a fost o ţintă de la Reşedinţa Prezidenţială Rusă din regiunea Novgorod”. Totodată, instituția a precizat că „aceste materiale vor fi transferate părţii americane prin canalele stabilite”.
Pe de altă parte, The Wall Street Journal a relatat miercuri că oficiali americani din domeniul securității naționale ar fi ajuns la concluzia că Ucraina nu l-a vizat pe Vladimir Putin și niciuna dintre reședințele sale într-un presupus atac cu dronă. Reuters menționează că nu a putut verifica independent această informație.
Kievul a respins categoric acuzațiile Moscovei, negând că ar fi lansat un astfel de atac și calificând afirmațiile Rusiei drept parte a unei campanii de dezinformare. Potrivit autorităților ucrainene, scopul ar fi acela de a crea tensiuni între Ucraina și Statele Unite, în urma întâlnirii recente dintre președintele american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski.
Sursa: Agerpres
01-01-2026 15:47