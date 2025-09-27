Drone observate în nordul Germaniei, aproape de granița cu Danemarca. Autoritățile investighează posibile acte de spionaj

Noi apariții de drone au fost semnalate vineri în nordul Germaniei, în apropierea graniței cu Danemarca, după incidente similare înregistrate recent în Danemarca și Norvegia, potrivit Le Figaro, care citează presa germană.

Ministerul de Interne al landului Schleswig-Holstein, informat despre situaţie, a anunţat deschiderea unei anchete pentru suspiciuni de spionaj, potrivit postului NDR. Ministerul de Interne se află „în contact intens” cu guvernul federal, a informat acesta.

„Landurile din nordul Germaniei, în colaborare cu guvernul federal şi, dacă este necesar, în coordonare cu vecinii noştri danezi, trebuie să fie în măsură să reacţioneze eficient la astfel de evenimente cât mai repede posibil”, a declarat Niclas Dürbrook, purtător de cuvânt al Partidului Social-Democrat din Germania (stânga).

Zona, frecventată de drone

Regiunea a cunoscut deja mai multe incidente cu drone în ultimele luni. La începutul lunii septembrie, autorităţile au blocat un vas cargo care ar fi servit drept platformă pentru lansarea de drone. Una dintre ele ar fi survolat o navă de război pentru a o fotografia. De asemenea, în ianuarie, mai multe drone ar fi survolat bazele aeriene din zonă.

Danemarca a denunţat joi un „atac hibrid” de origine necunoscută, după ce drone au survolat aeroporturi civile şi militare pentru a doua noapte consecutiv în această săptămână. Dronele au fost reperate în noaptea de miercuri spre joi deasupra aeroporturilor din Aalborg (nord), Esbjerg (vest), Sonderborg (sud) şi baza aeriană militară din Skrydstrup (sud), înainte de a părăsi voluntar zona, potrivit poliţiei. Luni seara, drone de origine necunoscută survolaseră aeroportul din Copenhaga, blocând traficul timp de câteva ore.

„În ultimele zile, Danemarca a fost victima unor atacuri hibride” prin survolarea cu drone, un incident care „ar putea să tot apară”, a avertizat joi seara prim-ministrul Mette Frederiksen într-un mesaj video pe reţelele sociale. Recunoscând că ancheta nu a permis identificarea autorului, ea a subliniat totuşi că „există în principal o ţară care reprezintă o ameninţare pentru securitatea Europei, şi anume Rusia”.

Preşedintele francez, Emmanuel Macron, a declarat că „Franţa este gata să acorde sprijin Danemarcei pentru a evalua situaţia şi a contribui la securitatea spaţiului aerian danez” în urma unei întrevederi cu Mette Frederiksen.

Aceste incidente au loc după incursiunea dronelor ruseşti în Polonia şi România şi a avioanelor de luptă ruseşti în spaţiul aerian estonian, dar autorităţile daneze şi europene nu au făcut până în prezent nicio legătură între aceste incidente.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













