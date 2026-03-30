Între timp, Israelul își extinde "zona de securitate" în sudul Libanului, ca să împingă gruparea pro-iraniană Hezbollah cât mai departe de frontieră.

În altă ordine de idei, într-un nou gest categoric de denunțare a războiului, Spania, țară membră NATO, a ordonat închiderea spațiului său aerian pentru avioanele americane care participă la ofensiva din Orientul Mijlociu.

Un rezervor de combustibil de la rafinăria din Haifa a fost lovit de resturi rezultate în urma interceptării unor rachete iraniene. Imaginile surprinse în cel de-al treilea oraș ca mărime din Israel arătau cum un nor dens de fum s-a ridicat deasupra rafinăriei.

Pe de alta parte, armata israeliană anunță că a spulberat 40 de instalații de producție de arme în Teheran, dar și că l-au eliminat pe comandantul unității de marină a Gardienilor Revoluției.

Așadar, războiul continuă la intensitate maximă în timp ce, peste Ocean, Donald Trump face declarații incoerente despre negocierile de pace. „Facem progrese grozave și probabil vom încheia în curând un acord cu noul regim de la Teheran, care e mult mai rezonabil decât cel pe care l-am eliminat”, a transmis acesta într-o postare. La fel de stranii sunt și declarațiile făcute de președintele american la un forum dedicat investițiilor saudite, organizat la Miami.

Donald Trump: ”În urmă cu puțin timp, (prințul moștenitor saudit, Mohammed Ben Salman) s-a uitat la mine și mi-a zis „Știi, e fantastic, acum un an erați o țară moartă, acum sunteți cea mai tare țară din lume”. Nu credea că va ajunge să mă pupe-n ... ”

Ishaq Dar, ministrul de externe din Pakistan: ”Pakistanul va fi onorat să găzduiască și să faciliteze discuții semnificative între cele două părți (SUA-Iran) în zilele următoare.”

Dar, între timp, președintele american a reiterat ideea ocupării insulei iraniene Kharg, terminalul care gestionează 90% din exporturile de petrol ale Teheranului. "Cel mai mult mi-ar plăcea să pun mâna pe petrolul din Iran", a spus același Trump într-un interviu acordat ziarului Financial Times.

Justin Crump, analist militar: ”Ceea ce americanii consideră o mișcare de forță, iranienii pot privi drept ținte oferite pe tavă în bătaia puștii, adică pot lovi direct soldați americani cu drone, cu artilerie etc., chiar în Golful Persic.”

Potrivit celor de la Wall Street Journal (WSJ), Pentagonul face planuri detaliate pentru o posibila misiune complexă și foarte riscantă, adânc în interiorul Iranului, pentru a recupera cele peste 400 de kilograme de uraniu îmbogățit obținute de Teheran.

Se presupune că materialul destinat producerii bombei nucleare este ținut într-un tunel subteran din cadrul complexului nuclear de la Isfahan și într-un depozit de la Natanz.

Operațiunea ar implica înaintarea forțelor americane pe teritoriul iranian, sub amenințarea dronelor și rachetelor iraniene.