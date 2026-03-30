Totodată, Trump a avertizat simultan că va „distruge complet" Insula Kharg și toate centralele electrice și puțurile de petrol iraniene dacă strâmtoarea Ormuz nu este redeschisă „imediat" și acordul nu este încheiat rapid.

„Primul regim a fost decimat, distrus"

Trump s-a lăudat duminică seara că a obținut „o schimbare de regim în Iran", afirmând că „primul regim a fost decimat, distrus". El a sugerat că negocieri sunt în curs cu oficiali iranieni și că este „aproape sigur" că se va încheia un acord. Cu toate acestea, a anunțat că ia în calcul o „luare rapidă" a Insulei Kharg, inima economică a Iranului, prin care tranzitează 90% din exportul de petrol brut.

Declarațiile lui Trump, postate înainte de deschiderea burselor americane, vin în contextul în care prețul petrolului a continuat să crească cu 2,5%, depășind 115 dolari barilul, pe fondul blocării Strâmtorii Ormuz de către Teheran. Această arteră vitală, prin care trece o cincime din petrolul mondial, este aproape blocată de la declanșarea războiului de către Israel și SUA, pe 28 februarie.

Președintele SUA își multiplică de zile întregi mesajele contradictorii: pe de o parte deschideri către soluții negociate, pe de alta amenințări cu intervenție terestră și amplificarea luptelor. Mii de militari americani au fost desfășurați în ultimele zile în Orientul Mijlociu.