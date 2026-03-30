”Omul direct responsabil de operaţiunea teroristă de minare şi blocare a Strâmtorii Ormuz a fost pulverizat”, anunţa joi Katz.

Amiralul Alireza Tangsiri, una dintre cele mai cunoscute feţe ale forţelor armate marelui public, ”a murit din cauza unor răni grave”, anunţă Gardenii Revoluţiei pe site-ul lor Sepah News, potrivit News.ro.

Războiul din Orientul Mijlociu a intrat în a doua lună fără să dea niciun semn de calmare, Israelul şi Iranul continuând să se bombardeze reciproc, iar Statele Unite afirmând, la rândul lor, că obiectivele lor vor fi atinse în următoarele două săptămâni.

Războiul a fost declanşat pe 28 februarie de atacurile americano-israeliene asupra Iranului.

De atunci, conflictul afectează grav populaţia civilă din regiune şi provoacă perturbări în distribuţia gazelor şi a petrolului, care zguduie economia mondială.

Ţări din întreaga lume au anunţat în ultimele zile măsuri pentru a răspunde la creşterea vertiginoasă a preţurilor la energie provocată de conflict.