Disputa între Mitropolia Moldovei (subordonată Bisericii Ortodoxe Ruse) și Mitropolia Basarabiei (afiliată Bisericii Ortodoxe Române) a degenerat marți, când aproximativ 150 de enoriași, însoțiți de preoți ai Mitropoliei Moldovei și coordonați de primarul socialist Vasile Revenco, au rupt cordonul poliției și au pătruns forțat în biserică. Preotul Alexandru Popa, împreună cu soția și cei trei copii minori, se baricadaseră anterior în lăcaș, relatează Reuters, preluat de news.ro.

Premierul a subliniat că este responsabilitatea clerului și enoriașilor să-și rezolve diferendele fără implicarea guvernului, dar „legea este aceeași pentru toți". „Vom urmări evoluția cazurilor penale", a adăugat el.

Conflictul, mediatizat intens și amplificat pe rețelele sociale de canale pro-ruse, durează din 2018. Biserica, monument istoric aparținând Ministerului Culturii, fusese oferită în 2019 comunității Mitropoliei Basarabiei pentru 50 de ani, însă reprezentanții Mitropoliei Moldovei s-au opus preluării legale. La slujba din fața bisericii a fost observat un cetățean condamnat anterior pentru mercenariat în estul Ucrainei, notează Ziarul de Gardă.

Poliția a anunțat reținerea primarului, a avocatului preotului și a altor patru persoane.