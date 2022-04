Război în Ucraina. Sinteza evenimentelor 20 aprilie 2022. Soldat: Rușii n-au decât să vină, e destul loc să-i îngropăm

În timp ce, în estul Ucrainei, armata rusă a declanșat o ofensivă terestră de amploare împotriva armatei ucrainene, în Harkov, Kiev și în Nikolaev continuă atacurile aeriene asupra zonelor locuite.

Zeci de oameni și-au pierdut viața sau au fost răniți în bombardamentele din ultimele 24 de ore. Ucrainenii rezistă și, în unele zone din est, contraatacă. Atenție, urmează imagini și detalii, care vă pot afecta emoțional!

Rușii s-au retras din împrejurimile Harkovului, dar nu îi lasă pe localnici să respire: bombardează orașul zilnic, cu rachete trase haotic. Cel puțin patru oameni au murit și alți trei au fost răniți ieri într-un atac care a lovit un cartier rezidențial. Autoritățile locale sunt, însă, sfidătoare.

Roman Dudin, head of the SBU in the Kharkiv region: "Nu e nicio șansă ca rușii să cucerească Harkovul. Trebuie să mobilizeze tot ce au și să radă Harkovul de pe fața pământului, dar atunci nu vor cuceri un oraș, ci vor cuceri doar cenușă. Chiar și atunci, mă îndoiesc că vor reuși."

În Donbas, de-a lungul unui front de 480 de kilometri lungime, rușii au dezlănțuit iadul. Folosesc toată artileria din dotare ca să bombardeze pozițiile ucrainene, iar coloanele blindate au atacat mai multe localități.

Armata ucraineană rămâne pe poziții și, în unele locuri, contraatacă.

Rușii au pierdut zeci de tancuri și transportoare blindate în ultimele zile

Serhiy Haidai, Luhansk regional military administrator: "Ne așteptam la asta și ne pregătim de ceva vreme. Bombardamente la scară largă și mult mai multe atacuri aeriene împotriva cetățenilor noștri, de-a lungul întregului front".

Soldat ucrainean: "Rușii n-au decât să vină încoace, e destul loc să-i îngropăm pe toți. Un metru dacă intră aici, vor primi ce merită".

În Kramatorsk, cel puțin o persoană a murit după ce mai multe proiectile au căzut în zone rezidențiale. Sirenele sună în mai toate orașele mari aflate în apropierea frontului.

La Moscova, ministrul rus al Apărării spune că ofensiva are rolul de a aduce... pacea în regiune.

Serghei Șoigu, ministrul rus al Apărării: "Planul de a elibera complet republicile populare Donețk și Luhansk e implementat cu consecvență, luăm măsuri pentru a aduce o viață pașnică".

"Nici rațele nu vor să-i vadă pe acești ocupanți aici"

Roman Dudin, head of the Ukrainian Security Service in the Kharkiv region: "(Rușii) nu înțeleg că nu îi vrea nimeni aici. Copii, bătrâni, bărbați, femei. Nici rațele nu vor să-i vadă pe acești ocupanți aici".

În apropiere de Kramatorsk, un cămin de bătrâni a fost evacuat ieri în fugă, de teamă că rușii vor începe tirurile de artilerie în zonă.

Evgeniy Tkachov, head of the hospice: "Principala problemă e că oamenii cu dizabilități, care nu se pot mișca, trebuiau evacuați. Oameni foarte bolnavi, care își trăiesc ultimele zile, săptămâni sau luni."

Mariupol este un uriaș cimitir

În sud, orașul-port Mariupol este un uriaș cimitir. Oriunde te uiți, vezi clădiri distruse și cadavre lăsate pe străzi.

Irina Korolyova, Employee of Ilyich Plant, Mariupol resident: "Foarte mulți localnici au murit. O tânără femeie a murit aici, avea sub 30 de ani. A fost ucisă împreună cu copilul ei, sub privirile prietenilor mei. Cu un copil mic..."

Pe 16 martie, aproximativ 300 de oameni au fost uciși în Teatrul Dramatic din Mariupol. În jur de 1.500 de oameni se ascundeau aici atunci când clădirea a fost distrusă.

Lyudmila Orlova, Mariupol resident: "Primii care au murit au fost băieții drăguți care alergau de colo-colo și ofereau cafea și mâncare la toată lumea. Pentru că primul proiectil a căzut chiar pe bucătăria de campanie."

Militarii ucraineni rezistă încă în buncărele Uzinei Azovstal. Rușii nu vor să ia cu asalt tunelurile, așa că bombardează intens zona și au oferit până acum trei ultimatumuri apărătorilor. Aceștia au anunțat că vor părăsi uzina doar dacă li se permite să plece cu tot cu arme.

Serhei Volyna, comandatul pușcasilor ucraieneni: "Inamicii ne depășesc poate de zece ori ca număr și au aviație, bombardiere, alte avioane de asalt, elicoptere, tancuri, artilerie. Sperăm ca trupele de evacuare să ajunga la noi ca să-i putem scoate de aici pe camarazii noștri răniți, pe cei morți și pe copii".

Pentru ruși, controlul total al regiunii Donbas este unul dintre principalele țeluri ale invaziei, alături de crearea unui coridor terestru din Crimeea, prin Mariupol, spre Rusia. Unii analiști cred că Moscova ar putea declara operațiunea încheiată imediat ce ar obține o victorie majoră în Donbas. De altfel, rușii au început deja repetițiile pentru parada de 9 mai, Ziua Victoriei în Al Doilea Război Mondial.

În acest timp, ucrainenii au început lucrările de curățare a localităților afectate de bombardamente în săptămânile anterioare. Orașul Sumî a suferit distrugeri masive la începutul conflictului, însă lucrurile s-au liniștit după retragerea rușilor din regiune.

Și în Harkov, în ciuda bombardamentelor zilnice, angajații primăriei au început, miercuri, să planteze... flori în spațiile verzi ale orașului.