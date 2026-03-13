„Ei fac asta și noi facem la fel”, a declarat președintele Donald Trump, sugerând că nu este foarte deranjat de sprijinul Rusiei pentru Teheran.

Trump a respins, de asemenea, eforturile Ucrainei de a ajuta Statele Unite să se apere împotriva dronelor iraniene, precizând pentru The Associated Press: „Nu, nu avem nevoie de ajutorul lor în apărarea împotriva dronelor.”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski afirmase anterior că Statele Unite au solicitat sprijinul Ucrainei pentru contracararea dronelor Shahed, folosite aproape zilnic de Rusia împotriva Ucrainei de la începutul războiului, în februarie 2022.