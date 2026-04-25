A petrecut iarna încercând să-și protejeze cei șase copii de frigul pătrunzător și ploile torențiale. Acum, vremea în Gaza s-a îmbunătățit, dar Ezyia Abu Hayya se confruntă cu o nouă problemă, și mai dureroasă: șobolanii care îi devorează puținele provizii de hrană și chiar hainele rămase.

„Iarna, apa ne înconjoară, iar vara suferim din cauza șobolanilor pentru că cortul nostru este jos”, a spus femeia de 34 de ani, stând ghemuită în locuința ei mică din orașul Khan Younis, în sudul Fâșiei Gaza. „Șobolanii mănâncă totul, nu ne mai rămâne nimic.”

Au trecut mai bine de șase luni de când un armistițiu a oprit cele mai intense lupte din Fâșia Gaza, însă schimbarea anotimpurilor aduce noi suferințe pentru Abu Hayya și copiii ei.

Condițiile dramatice din Gaza — lipsa alimentelor și medicamentelor, atacurile israeliene continue, spitalele, școlile și locuințele distruse, lipsa adăpostului și supraaglomerarea — sunt acum agravate de rozătoare, temperaturi în creștere și canalizare în aer liber.

Între timp, discuțiile despre viitorul Gazei între Hamas, țările mediatoare și reprezentanți ai echipei de pace a președintelui Donald Trump au înregistrat progrese minime, au declarat pentru NBC News trei oficiali apropiați negocierilor.

Planurile optimiste privind îmbunătățirea securității enclavei, reconstrucția, ajutorul umanitar și stabilirea unei structuri de guvernare mai stabile sunt blocate din cauza divergențelor diplomatice privind dezarmarea Hamas și a unei administrații Trump tot mai preocupate de alte crize, spun diplomații.

„După ce războiul s-a încheiat și Hamas a acceptat armistițiul, iar ostaticii au fost eliberați, aceasta a fost prioritatea administrației americane”, a declarat Bishara Bahbah, om de afaceri palestiniano-american apropiat de administrația Trump și informat constant despre negocieri. „Apoi a început războiul cu Iranul și nimeni nu mai vorbește despre Gaza.”

Un oficial al echipei de pace a recunoscut că „viața rămâne foarte dificilă în Gaza și este nevoie de mai multe măsuri pentru a răspunde nevoilor urgente ale civililor”. Acesta a contestat însă ideea că negocierile nu au progresat și că „lipsa de concentrare a unor state membre cheie ne afectează activitatea”.

Oficialul, care a vorbit sub protecția anonimatului, nu a oferit detalii despre progresele realizate.

„Facem presiuni pentru un acord rapid privind implementarea completă și etapizată a planului pentru dezafectarea armelor în Gaza, desfășurarea unei forțe internaționale de stabilizare, transferul autorității către Comitetul Național pentru Administrarea Gazei și retragerea forțelor israeliene”, a adăugat acesta.