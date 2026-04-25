Specialiștii mizează pe cea mai bogată recoltă a deceniului în Brazilia care ar putea tempera creșterea fulminantă a prețurilor.

Între timp, piața le oferă românilor alternative ale cafelei calde din sfeclă, alge și cartof, iar, în unele cafenele, băuturile nu sunt preparate doar din boabe, ci și din învelișul acestora numit „cireașă”.

Într-o ceașcă de 20 de mililitri picură lent viitorul unui cafegiu român.

Câștigătorul concursului național de barista- adică al preparatorilor de cafea- va pleca în Panama, la competiția globală. La 10 mii de kilometri distanță de marile plantații, consumatorii români încă învață ce li se potrivește. Unii, de mici.

Reporter: Voi ați venit cu ceștile de acasă? Aveți cafea în ceașcă?

”Da. Le dăm puțin sau facem acasă cafea fără cofeină”.

”Puțin” speră importatorii să mai fie, până la stabilizarea bursei cafelei. Prețurile cafelei au scăzut cu un modest 6 la sută, în ultima lună, după un an și jumătate de cotații istorice.

Alexandru Stanciu, Prăjitor: ”Ce era anul trecut e cu 30% mai scump, dar se vede și în pungă, se vede și în ceașcă”.

Concurența între cafenele se traduce prin artificii gustate de clientela tânără.

Chipul pictat și sculptat în spumă cafelei se conturează în 4 minute și ar ține o jumătate de oră.

Florin Lemnaru, Preparator: ”Putem să spunem că atrage, este o chestie relativ nouă, prin Asia se mai face așa ceva”.

E drept, consumatorii români vin pentru arta cafelei și rămân pentru gust.

Cea mai în vogă cafea e Sparkling Americano- un espresso turnat peste apă carbogazoasă rece, cu o felie de portocală înăuntru. Scandalos, probabil, pentru iubitorii clasicei cafele negre, care sorb 400 de milioane de cești zilnic. Ei au rămas totuși sub 20% dintre băutorii de cafea, restul îmbogățind gustul amar cu siropuri, condimente, frișcă, smântână lichidă, fulgi de cocos și de ciocolată.

Între timp, ceainăriile tind să ofere mai multă culoare.

Robert Voicu, Ceainărie: ”Matcha, ube, că sunt în trend acuma... ube este așa zisul cartof violet. Atât calde, cât și extrase cald, la rece, adică ice tea-uri”.

Tot rece, dar acidulat, târgul cafelei din București propune și băuturi potrivite copiilor făcute din nucă de cola.