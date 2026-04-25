Mulți dintre participanți au venit costumați şi au avut ocazia să întâlnească actori faimoși ajunși la București.

Sute de participanți și-au creat costume inspirate din personaje celebre, iar fiecare și-a ales preferatul. În spate stau foarte multe ore de muncă.

Fată: „Sinceră să fiu mi-a luat cam mult, întâi a trebuit să îmi iau peruca separat și apoi să găsesc costumul și accesorile, după care mi-a luat cam 6 ore pregătirea cu tot cu machiaj”.

Însă munca le este răsplătită, pentru că iau parte la parade și concursuri iar cele mai reuşite costume sunt în final premiate.

Tânăr: „Eu m-am costumat în Chainsaw devil, sunt personajul principal, motivul e pentru că e cel mai mișto design. Lamele și casca sunt făcute de mine..hainele nu sunt făcute de mine, din păcate, nu sunt atât de bun la cusut, dar acestea sunt printate 3D, vopsite de mine”.

Pentru românii care iubesc cultura japoneză, există o zonă specială dedicată sărbătorii cireșilor înfloriți. Aici se ţin ateliere de origami şi se fac degustări de ceaiuri.

Un alt punct de fierbinte este cel al jocurilor video, unde se testează tehnologii noi.

Participant: „Noi facem niște mini challenge-uri pentru tombola lor, momentan nu știm ce premii o să ofere. Este unul dintre puținele evenimente, aș putea spune, din România care oferă adolescenților, tinerilor, tinerilor adulți oportunitatea de a fi ei înșiși, oportunitatea de a se exprima”.

Nu lipsesc artiștii, peste 60 de ilustratori și creatori de benzi desenate sunt prezenți la eveniment. Au mare succes şi momentele dedicate fanilor K-pop.

Anul acesta au ajuns la Comic Con, actorii Crystal Reed, Seth Gilliam și Toby Sebastian, care dau autografe şi fac fotografii cu admiratorii.