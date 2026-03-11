Război în Iran, ziua 12. Noi lovituri israeliene asupra Iranului și Libanului. Bombardamente în toiul nopții în Tel Aviv
Stiri externe
Am intrat în ziua a 12-a de când SUA și Israelul au lansat operațiunea militară în Iran. Israelul a lansat noi lovituri cu rachete asupra Iranului, dar și în Liban, asupra grupării Hezbollah, din sudul Beirutului.

autor
Stirileprotv

În același timp, armata americană anunță că a distrus 16 nave iraniene folosite pentru plasarea de mine, în apropierea strâmtorii Ormuz. Donald Trump avertizează că vor exista consecinţe militare fără precedent dacă Iranul minează această rută vitală pentru transportul petrolului.

Noi bombardamente au făcut ravagii în toiul nopții în Iran, dar și în Israel, la Tel Aviv.

Desfășurarea evenimentelor, în format LIVE TEXT:

UPDATE 09:15 Mojtaba Khamenei, în afara oricărui pericol, după ce a fost rănit în timpul raidului din 28 februarie

Noul lider suprem iranian, Mojtaba Khamenei, este în afara oricărui pericol în ciuda rănilor sale, a afirmat miercuri fiul preşedintelui iranian pe contul său de Telegram, relatează Le Figaro.

„Am auzit informaţii potrivit cărora domnul Mojtaba Khamenei ar fi fost rănit. Am întrebat nişte prieteni care au relaţii. Mi-au spus că, slavă Domnului, este teafăr şi în siguranţă”, a scris Yousef Pezeshkian, care este şi consilier al guvernului.

Mojtaba Khamenei ar fi fost rănit în timpul raidului care l-a ucis pe tatăl său în prima zi a ofensivei israeliano-americane, pe 28 februarie, dar nu se cunosc detalii despre gravitatea rănilor sale şi nu a mai apărut în public de atunci.

La trei zile după ce Mojtaba Khamenei i-a succedat tatălui său asasinat în funcţia de lider suprem al Iranului, acesta nu a apărut în niciun videoclip sau în public şi nici nu a emis vreo declaraţie scrisă, notează The New York Times.

Unul dintre motive este îngrijorarea că orice comunicare ar putea dezvălui locaţia sa şi l-ar putea pune în pericol, potrivit a trei oficiali iranieni care au vorbit sub condiţia anonimatului. Dar un alt factor este că Khamenei, în vârstă de 56 de ani, a fost rănit în prima zi a atacului Israelului şi al Statelor Unite, au spus ei.

UPDATE 09:05 Macron îi cheamă la discuții pe liderii din G7

Emmanuel Macron va organiza miercuri o reuniune G7 pentru a discuta despre „consecinţele economice” ale războiului din Iran, în special „situaţia energetică” şi „măsurile de atenuare a acestora”, a anunţat marţi Palatul Élysée, transmite AFP.

„Aceasta va fi prima discuţie pe această temă între membrii G7. Coordonarea economică este o problemă cheie pentru a avea un răspuns eficient şi util la situaţie”, a adăugat Palatul Élysée, Franţa deţinând preşedinţia G7 în acest an. (Întreg articolul AICI)

UPDATE 09:00 Șeful poliției iraniene avertizează că orice protestatar va fi tratat ca un „inamic”

„Dacă cineva iese în stradă la cererea inamicului, nu îl vom mai considera un simplu protestatar, ci un inamic. Şi îl vom trata la fel ca pe un inamic. Toate forţele noastre stau cu degetul pe trăgaci", a declarat marţi şeful poliţiei naţionale, Ahmad-Reza Radan, în comentarii difuzate de televiziunea de stat IRIB.

Mai devreme marţi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a lansat un nou apel către iranieni să se revolte împotriva guvernului lor. Israelul şi Statele Unite duc „un război istoric pentru libertate", a scris el într-un mesaj adresat poporului iranian.

„Aceasta este o oportunitate unică în viaţă pentru voi de a înlătura regimul ayatollahilor şi de a vă câştiga libertatea", a insistat Netanyahu, adăugând: "Aţi cerut ajutor şi ajutorul a sosit".

Preşedintele american Donald Trump i-a încurajat de asemenea în repetate rânduri pe iranieni să vadă atacurile americano-israeliene ca pe o oportunitate de a răsturna conducerea de la Teheran.

UPDATE 07:54 Israel: Costurile războiului cu Iranul sunt preţul pentru pacea în Orientul Mijlociu

Preşedintele Israelului, Isaac Herzog, a declarat marţi, în faţa unor lideri de afaceri americani reuniţi la întâlnirea Yale CEO Caucus, că înţelege îngrijorările mediului de afaceri privind costurile războiului împotriva Iranului, dar a susţinut că acestea reprezintă un preţ necesar pentru ”un viitor mai bun pentru Orientul Mijlociu”, transmite CNBC.

Herzog a descris conflictul, lansat de Statele Unite şi Israel pe 28 februarie, drept ”un moment major pentru regiune”, care s-a unit în mare măsură împotriva Iranului şi a politicii sale pe care a caracterizat-o drept teroristă.

UPDATE 07:40 Israelul a lansat un atac asupra Beirutului, capitala Libanului

Atacurile israeliene au vizat miercuri un bloc de apartamente din centrul Beirutului, a anunţat presa de stat libaneză, marcând al doilea atac din oraş în ultimele zile, scrie Reuters.

Nu au existat comentarii imediate din partea armatei israeliene şi nici rapoarte despre victime.

Un atac anterior din Beirut a ucis cinci membri ai Corpului Gărzilor Revoluţionare Islamice din Iran duminică.

Libanul a fost atras şi mai mult în conflictul regional după ce Hezbollah, susţinut de Iran, a deschis focul asupra Israelului, spunând că se răzbună pentru uciderea liderului suprem al Iranului.

UPDATE 07:17 Eliberare fără precedent de petrol

Iranul a revendicat miercuri responsabilitatea pentru o ofensivă la scară largă care a vizat un câmp petrolier din Arabia Saudită. 

Agenţia Internaţională pentru Energie (AIE) ia în considerare o eliberare fără precedent de rezerve strategice ca răspuns la creşterea preţurilor petrolului brut, potrivit AFP.

Liderii G7 urmează să se întâlnească miercuri prin videoconferinţă pentru a discuta impactul economic al conflictului, care duce la scăderea drastică a preţurilor petrolului şi ameninţă să paralizeze economia globală. (Întreaga știre AICI)

UPDATE 07:14 Navă avariată de un proiectil în zona strâmtorii Ormuz

O navă container a fost avariată de un proiectil necunoscut în largul coastei Emiratelor Arabe Unite, în apropiere de Strâmtoarea Ormuz, a anunţat miercuri Organizaţia Maritimă şi de Transport Britanic (UKMTO).

„Căpitanul unei nave container a raportat că nava a suferit daune cauzate de un proiectil probabil necunoscut”, a declarat agenţia.

Incidentul s-a produs la 25 de mile marine (46 km) nord-vest de Emirate, foarte aproape de Strâmtoarea Ormuz. Nu au existat victime, iar echipajul este în siguranţă, a adăugat UKMTO.


----

Effie Defrin, purtătorul de cuvânt al armatei israeliene: „Până acum, am atacat peste 400 de ținte ale regimului iranian. Una dintre principalele provincii pe care le-am vizat este provincia Ilam, situată în vestul Iranului.”

Fred Pleitgen, CNN: „Auzim avioane de luptă deasupra noastră. Apărarea antiaeriană e în acțiune. Ni s-a spus să plecăm cât putem de repede. Asta arată cu ce viteză se pot înrăutăți aici lucrurile. Filmam într-un loc... Trebuie să îmi scot masca. Filmam într-un loc ce a fost lovit ieri. ”

Între timp, Iranul ripostează, atacând țările vecine și Israelul. Qatar și Emiratele Arabe Unite au fost vizate iar de rachete și drone iraniene. Și țările din Golf au difuzat imagini cu interceptarea proiectilelor.

Marți noapte, comandamentul militar al Statelor Unite a dat publicității o serie de imagini imagini. Susține că prezintă distrugerea a 16 nave iraniene care amplasau mine în Strâmtoarea Ormuz.

Cu câteva ore înainte, Donald Trump avertiza Iranul să îndepărteze minele din regiune, altfel vor fi consecințe „la un nivel nemaivăzut”. Liderul american a amenințat, de asemenea, Teheranul, cu „moarte, foc și furie" dacă va ținti instalațiile petroliere din Golf sau dacă va bloca în continuare transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz.

Un înalt oficial iranian de securitate i-a transmis în replică, lui Trump, să fie atent, „ca să nu fie el cel eliminat”.

Reporter: „Președintele (n.r. Trump) a spus ieri că președintele Putin i-a zis că vrea să fie de ajutor în Orientul Mijlociu. Kremlinul a emis un comunicat în care Putin spune, citez: „Aș dori să reafirm sprijinul nostru neclintit pentru Teheran și solidaritatea noastră cu prietenii iranieni”. Cum crede președintele că Rusia ar putea fi de ajutor dacă nu prin sprijinirea Iranului? Președintele Trump i-a cerut explicații lui Putin în legătură cu posibila transmitere de informații militare către Iran?”

Karoline Leavitt, secretar de presă al Casei Albe: „Președintele Trump și emisarul său special, Steve Witkoff, au declarat amândoi că au transmis Rusiei mesajul că, dacă astfel de lucruri se întâmplă, nu ar fi deloc mulțumiți și speră că nu se întâmplă așa ceva.”

140 de militari americani au fost răniți de la începutul războiului din Iran, dintre care 8 grav, a transmis Pentagonul.

SURSE: Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, vine joi în România

Sursa: ProTV

