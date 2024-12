Răsturnare de situație privind avionul prăbușit în Coreea de Sud. Ce spun experții

Încă nu se știe ce s-a întâmplat cu zborul Jeju Air 2216, însă experții spun că este puțin probabil ca o pasăre intrată în motor să fi fost singurul factor care să fi cauzat prăbușirea avionului; scrie The Guardian. Turnul de control al traficului aerian de la Muan a emis un avertisment privind posibilitatea unui impact cu un stol păsări, cu puțin timp înainte de incident. Uun oficial din departamentul de transport sud-coreean a declarat că pilotul anunțase controlorii că avionul lovise o pasăre înainte de a transmite semnalul de urgență. Teoria inițială a fost că impactul cu o pasăre a dus la defectarea motorului care alimenta trenul de aterizare, ceea ce a făcut ca avionul să aterizeze pe burtă și să lovească o barieră la viteză mare, iar apoi să explodeze. Cu toate acestea, Dr. Sonya Brown, profesor de design aerospațial la Universitatea New South Wales, este sceptică. „Un impact cu o pasăre ar trebui să fie un eveniment la care se poate supraviețui... Nu ar trebui să ducă la ceea ce am văzut în final, mai ales pentru că în orice situație în care un motor nu funcționează (așa cum sugerează imaginile), există încă suficientă putere," spune ea, adăugând că impacturile cu păsări sunt atât de comune încât sunt luate în considerare în proiectarea avioanelor moderne. Citește și Statul NATO pe care Putin este dispus să îl accepte ca „loc neutru” pentru negocierile de pace din Ucraina Pe un Boeing 737 și pe orice avion comercial există straturi de redundanță, în special pentru trenul de aterizare, care este operat hidraulic, spune ea. "Chiar și dacă acesta ar ceda, există redundanță în sensul că se poate încă extinde fără sistem hidraulic [care este] în principiu operat gravitațional, astfel că trenul de aterizare ar trebui să fie încă capabil să se extindă", a explicat Brown. Avioanele mai au și alte sisteme folosite de piloți pentru a încetini la aterizare, care funcționează pe sisteme hidraulice și care ar fi trebuit să funcționeze inclusiv în cazul impactului cu o pasăre, a mai spus ea. Prof. Doug Drury, de la Universitatea Central Queensland, este de acord că doar impactul cu o pasăre este puțin probabil să fie singura cauză a dezastrului aviatic. "O pasăre care lovește motorul nu ar cauza defectarea completă a tuturor sistemelor, poți zbura un 737 cu un singur motor," spune Drury, un pilot veteran care a zburat avioane comerciale, militare și chartere private în cariera sa. În timp ce investigatorii încep să examineze datele cutiei negre și înregistrările vocii din cockpit, s-ar putea să dureze ceva timp până când vor exista răspunsuri definitive. În ceea ce-l privește, Drury este nedumerit de viteza cu care avionul s-a apropiat de pistă. "Dacă ai fi vrut să faci o aterizare pe burtă, ai fi încetinit până la viteza de angajare. Dar acest aparat zbura pe pistă cu multă energie," spune el. Avionul a aterizat și în direcția opusă celei în care operează de obicei pista, spune el, ceea ce înseamnă că este posibil să fi aterizat cu vânt din spate. În mod normal, avioanele aterizează contra acestor curenți, pentru a le ajuta să încetinească. "De ce mergeau atât de repede. Există mult mai multe întrebări decât răspunsuri în acest moment”, mai spune Drury. Anchetatorii sud-coreeni examinează și amplasarea unei bariere de beton lângă capătul pistei, după ce un expert a descris-o ca fiind "la limita criminalului". Oficialii ministerului transporturilor au declarat în cadrul unei conferințe de presă că în prezent se investighează ce rol a jucat antena de localizare în accident, potrivit The Telegraph. Antenele de localizare sunt de obicei construite la capătul pistelor pentru a ajuta avioanele să aterizeze, dar în acest caz ele au fost construite pe un monticul întărit cu beton. "Aterizarea a fost absolut perfectă, pilotul a coborât avionul cu aripile la nivel, făcând o treabă bună în circumstanțe dificile. Chiar și în timp ce derapa pe pistă, avionul era încă structural intact și nu exista niciun incendiu. Dar apoi lovește zidul și se dezlănțuie iadul. Dacă acesta nu ar fi fost acolo, ar fi trecut prin acel loc fără probleme," a declarat David Learmount, expert în siguranța aviatică.

