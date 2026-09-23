„Ăsta e stilul lui!”, a glumit mai întâi Emmanuel Macron, care spune că a văzut imaginile proiectului și că a vorbit deja „de mai multe ori” despre Arcul de Triumf cu omologul său american, relatează Le Figaro, citează News.ro.

Când jurnalistul american l-a întrebat dacă viitorul monument american va eclipsa cu adevărat modelul său parizian, președintele francez a răspuns categoric, cu zâmbetul pe buze: „Nu. Parisul rămâne Paris, iar Arcul de Triumf rămâne Arcul de Triumf, cu istoria și stilul său”, a spus el. „Cred că aceste monumente sunt mai mari decât noi”, a adăugat liderul de la Élysée, cu o notă de ironie prezidențială care nu l-a împiedicat pe Emmanuel Macron să se laude, în același interviu, cu „relația personală bună” pe care o are cu Donald Trump, în ciuda dezacordurilor lor frecvente.

Un arc XXL militarizat

Comparația făcută de Donald Trump nu este deloc întâmplătoare. Proiectul pe care îl susține își împrumută în mod explicit elementele de design de la Arcul de Triumf din Paris, dar în proporții mult mai impunătoare.

Prevăzut a fi ridicat în apropierea râului Potomac, între Lincoln Memorial și Cimitirul Național Arlington, monumentul ar urma să atingă o înălțime de aproximativ 76 de metri, față de aproape 50 de metri în cazul celui din Piața Charles-de-Gaulle din Paris.

Dacă va fi construit în forma sa actuală, ar deveni cel mai înalt arc de triumf din lume.

Decorarea sa va fi, de asemenea, spectaculoasă: o figură aurită inspirată de Statua Libertății va domina ansamblul, înconjurată de doi vulturi, în timp ce sloganurile „One Nation Under God” („O națiune sub Dumnezeu”) și „Liberty and Justice for All” („Libertate și dreptate pentru toți”) vor apărea cu litere aurite pe monument.

Trump vrea și o funcție militară pentru monument

Proiectul a obținut în primăvară aprobarea Comisiei Americane de Arte Frumoase, ai cărei membri au fost numiți de Donald Trump.

De atunci, președintele american a adăugat monumentului și o funcție mult mai puțin simbolică. Duminică, el a anunțat că dorește să transforme Arcul și într-un „complex militar” capabil să găzduiască drone, lunetiști și muniție.